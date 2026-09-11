Chuyên gia lý giải nguyên nhân trận mưa lớn nhất từ đầu năm tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 10/9, TP.HCM và nhiều khu vực Nam Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Mưa bắt đầu từ sáng, sau đó từ chiều đến tối gần như phủ kín Nam Bộ, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết tâm mưa lớn tập trung ở phía Nam Tây Ninh và TP.HCM.

Theo số liệu từ 7h đến 21h ngày 10/9, lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Cát Lái (TP.HCM) 123,2mm, Củ Chi (TP.HCM) 118,2mm, Đức Hòa (Tây Ninh) 110,6mm, Cần Đước (Tây Ninh) 109,6mm và Thủ Đức (TP.HCM) 107,4mm.

“Đây là đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng đầu tiên của Nam Bộ tính từ đầu mùa mưa đến nay. Đặc biệt tại TP.HCM, việc xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, bao trùm cả khu vực là khá hiếm”, ông Hưng nhận định.

TP.HCM mưa lớn vào chiều 10/9.

Theo ông Hưng, trong các mùa mưa hàng năm, những đợt mưa lớn trên diện rộng như vậy thường không xuất hiện liên tục mà chỉ xảy ra khi có các hình thế thời tiết đặc biệt.

Lý giải nguyên nhân đợt mưa, ông Trần Văn Hưng cho biết yếu tố chính là tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục nằm ngay trên khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Dải hội tụ nhiệt đới kích hoạt các vùng hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ, tạo điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh mẽ, từ đó gây mưa lớn trên diện rộng.

“Trong những ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới gây mưa vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí có xu hướng mạnh lên và trên dải này còn có khả năng hình thành các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh”, ông Hưng cho biết.

Sáng 11/9, bầu trời nhiều mây, tầm nhìn hạn chế.

Theo chuyên gia, tổ hợp các hình thế thời tiết này tiếp tục chi phối thời tiết Nam Bộ. Do đó, trong khoảng 5-10 ngày tới, khu vực vẫn thiên về mưa nhiều, mưa xảy ra trên diện rộng và có các điểm mưa to.

Ông Hưng cho biết thời tiết mưa lớn còn thực sự xuất hiện trong khoảng 1-2 ngày tới, tức ngày 11 và 12/9, khi dải hội tụ nhiệt đới còn hoạt động ở vị trí khá thấp, với trục nằm ngay trên khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trong 10 ngày tới của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 11/9, nhiều khu vực TP.HCM có xác suất mưa khoảng 30-50%.

Sang ngày 12/9, xác suất mưa tại nhiều khu vực tăng lên khoảng 64-80%, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập lụt, ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và sinh hoạt.

“Từ khoảng ngày 13/9 trở đi, dải hội tụ nhiệt đới sẽ nâng trục dần lên phía Bắc nên mưa còn xảy ra diện rộng ở Nam Bộ nhưng có khả năng sẽ giảm về cường độ. Mưa cũng thu hẹp về chiều và tối, số điểm mưa to giảm bớt”, ông Hưng nhận định.

Theo bản tin dự báo, từ ngày 13-14/9, cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn về phía Tây, với trục qua Nam Biển Đông. Khoảng ngày 17/9, hình thế này hoạt động yếu và dịch xuống phía Nam.

Dù cường độ mưa có khả năng giảm sau ngày 13/9, xu hướng thời tiết Nam Bộ trong 5-10 ngày tới vẫn thiên về mưa nhiều, trên diện rộng và có các điểm mưa to.

Mưa lớn tối 10/9 khiến nhiều đường bị ngập cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày có mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, tốc mái, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi di chuyển.

Bên cạnh đó, mưa lớn có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực, dẫn đến ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch cần lưu ý nguy cơ ngập gia tăng khi mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường lên cao.

Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ ngập nhanh trong thời gian mưa lớn, đồng thời đề phòng cây xanh, biển quảng cáo, công trình và các vật thể có thể bị gió mạnh làm đổ, bật hoặc cuốn bay.