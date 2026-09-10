Chuyên gia IT vừa bơi đi làm vừa dọn rác giữa lòng Zurich

(VTC News) -

Mỗi khi thời tiết thuận lợi, Mischa Gurov đi phương tiện công cộng đến trung tâm Zurich, Thụy Sĩ, thay đồ bơi, cho tư trang vào túi chống nước rồi nhảy xuống dòng Schanzengraben để hoàn thành 1,35 km cuối cùng trên đường đi làm.

Schanzengraben khi xưa là hào nước phòng thủ bao quanh thành lũy ở Zurich, nay chảy qua khu vực trung tâm thành phố.

Mischa Gurov bơi đến văn phòng làm việc ở Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: Mischa Gurov)

Với Mischa Gurov, chuyên gia công nghệ thông tin (IT) gốc Nga, bơi giữa lòng thành phố Zurich trở thành một phần trong cuộc sống kể từ khi anh chuyển tới đây năm 2019.

“Đó là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu một ngày làm việc”, Gurov chia sẻ. “Đôi khi tôi ngắm bình minh trên hồ trước khi bơi hoặc nhìn thiên nga tắm buổi sáng. Có lúc vài con cá bơi cùng tôi suốt nhiều mét”.

Từ đầu năm, anh đã bơi hơn 60 km. Những chuyến đi cũng giúp Gurov khám phá một thế giới ít được chú ý.

Trong một lần mang camera xuống nước, anh ghi lại hình ảnh cá, những bức tường đá cũ và hệ sinh thái bên dưới thành phố. Gurov thậm chí chụp được một con cá lớn, sau đó được cơ quan xử lý chất thải và bảo vệ nguồn nước Zurich (ERZ) xác định là cá hồi nâu, loài tương đối hiếm tại Schanzengraben.

Cá hồi nâu cần nguồn nước sạch, mát và giàu oxy để sinh tồn. Sự xuất hiện của chúng vì vậy là một dấu hiệu về chất lượng nước tại đây.

“Tôi nhận ra thiên nhiên không nhất thiết phải ở một nơi xa xôi như đại dương, rừng nhiệt đới hay núi cao”, Gurov nói. “Đôi khi cả một thế giới tồn tại gần như không ai chú ý ngay dưới cây cầu mọi người đi qua mỗi ngày”.

Tuy nhiên, anh cũng nhìn thấy nhiều rác thải.

Đầu mùa hè, Gurov thử thu gom đầu lọc thuốc lá dọc bờ sông Schanzengraben. Chỉ trong 30 phút trên quãng đường khoảng 30m, anh nhặt được hơn 500 đầu lọc. Trong những chuyến bơi, anh cũng lấy các loại rác lớn hơn khỏi mặt nước nếu có thể tiếp cận an toàn.

Theo Euronews, hơn 6 tỷ đầu lọc thuốc lá bị vứt ra môi trường mỗi năm tại Thụy Sĩ, khiến nước này tốn khoảng 53 triệu franc Thụy Sĩ (gần 1.700 tỷ đồng) để dọn dẹp.

Mischa Gurov thu gom những thuốc lá bị vứt bừa bãi dọc bờ sông Schanzengraben. (Ảnh: Mischa Gurov)

Gurov luôn quan tâm đến vấn đề rác thải ô nhiễm. Năm 2018, khi sống tại London (Anh), anh từng phát động kiến nghị chống xả rác nhằm làm sạch Công viên Richmond và sông Thames.

Tại Zurich, anh cho rằng mức phạt cao hơn có thể góp phần hạn chế hành vi xả rác và giảm chi phí vệ sinh mà người nộp thuế phải gánh. Hiện người xả rác tại Thụy Sĩ có thể bị phạt tại chỗ 80 - 250 franc (khoảng 2,55 - 8 triệu đồng).

Mùa hè nóng và khô kỷ lục tại Thụy Sĩ năm nay khiến mực nước xuống thấp và tảo sinh sôi tại các sông hồ ở Zurich. Gurov từng đề nghị thành phố tăng cường làm sạch Schanzengraben.

Với anh, giữ nguồn nước sạch không chỉ để bảo vệ những con cá vẫn bơi cùng mình mỗi sáng, mà còn là trách nhiệm với nguồn tài nguyên cả thành phố sử dụng.

“Vấn đề xả rác không thể được giải quyết chỉ bởi nhân viên vệ sinh, chính quyền hay những tình nguyện viên riêng lẻ”, Gurov nói. “Điều đó chỉ hiệu quả khi tất cả cùng góp sức - người dân, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan chức năng”.

Rác thải được Mischa Gurov vớt lên từ dòng Schanzengraben. (Ảnh: Mischa Gurov)

Ngày 18/9, nhân Ngày Dọn dẹp Quốc gia của Thụy Sĩ, Gurov dự định tiếp tục bơi dọc Schanzengraben. Lần này, anh sẽ đội chiếc mũ gắn 1.000 đầu lọc thuốc lá bị vứt bỏ cùng một chiếc chuông Thụy Sĩ.

Gurov cho biết hành động nhằm “gióng lên hồi chuông cảnh báo về môi trường”, đồng thời phản đối việc đầu độc những “người bạn” - những con cá vẫn đồng hành cùng anh trên đường bơi đi làm.