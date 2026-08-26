Hà Nội, TP.HCM rực đỏ trong đêm, vạn người 'đi bão' mừng Việt Nam vô địch

“Tôi theo dõi trọn vẹn trận đấu và không giấu nổi sự hồi hộp đến tận những giây bù giờ cuối cùng. Bản lĩnh và lối đá kỷ luật của các cầu thủ hôm nay thực sự quá thuyết phục. Thắng trận rồi thì phải ra đường để hòa cùng triệu con tim yêu nước”, bạn Minh Khang (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ khi dừng xe trên khu vực đường Đại Cồ Việt.