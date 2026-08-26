Hà Nội, TP.HCM rực đỏ trong đêm, vạn người 'đi bão' mừng Việt Nam vô địch

Chỉ ít phút sau trận đấu, từng dòng xe nối đuôi nhau hướng về khu vực hầm Kim Liên. Không khí rộn rã, tưng bừng khắp các nẻo đường với tiếng còi vuvuzela, tiếng trống, kèn và âm thanh gõ xoong nồi vang dội tạo nên bản hòa ca chiến thắng đặc trưng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau kéo dài từ các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Bài, Bà Triệu hướng thẳng về trung tâm Thủ đô. Thời tiết đêm 26/8 vô cùng mát mẻ, khô ráo, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân xuống đường tận hưởng niềm vui trọn vẹn.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ trang bị băng rôn, cờ đỏ sao vàng cùng xuống phố trải nghiệm không khí lễ hội, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ về tình yêu bóng đá và lòng tự hào dân tộc.
“Tôi theo dõi trọn vẹn trận đấu và không giấu nổi sự hồi hộp đến tận những giây bù giờ cuối cùng. Bản lĩnh và lối đá kỷ luật của các cầu thủ hôm nay thực sự quá thuyết phục. Thắng trận rồi thì phải ra đường để hòa cùng triệu con tim yêu nước”, bạn Minh Khang (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ khi dừng xe trên khu vực đường Đại Cồ Việt.
Những cái bắt tay, đập tay chia vui đầy hào hứng giữa những người xa lạ trên đường phố. Tình yêu với trái bóng tròn và đội tuyển Việt Nam đã kéo mọi khoảng cách xích lại gần nhau.
Các bạn trẻ diện những bộ trang phục hóa trang kỳ công như Spider man, đầu ngựa, siêu nhân... hòa vào dòng người đi bão quanh hồ Gươm, mang lại bầu không khí vừa cuồng nhiệt vừa hài hước cho đêm chiến thắng.
Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt đầy tự hào của các cổ động viên đánh dấu một đêm không ngủ của bóng đá Việt Nam, mở ra niềm tin lớn lao trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới.
Các tuyến phố quanh hồ Gươm như Phố Huế, Hàng Bài, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng... nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hò reo và tiếng còi xe vang lên không ngớt, tạo nên một đêm Hà Nội rực rỡ trong niềm vui chiến thắng.
Hòa trong dòng người đông đúc, nhiều màn ăn mừng độc đáo, đầy màu sắc liên tục xuất hiện, khiến bầu không khí càng trở nên sôi động và cảm xúc.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM nhanh chóng trở nên sôi động khi hàng nghìn người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong đêm chung kết 26/8.
Theo ghi nhận, không khí ăn mừng diễn ra náo nhiệt trên nhiều tuyến phố trung tâm. Tiếng hò reo, những âm thanh rộn rã cùng nụ cười rạng rỡ của người hâm mộ khiến phố phường như không ngủ.
Đến sau 23h40, không khí ăn mừng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều tuyến đường chật kín người dân hòa vào dòng người xuống phố.
Hòa chung không khí chiến thắng là những đoàn xe nối dài, trên mỗi chiếc xe đều mang theo lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong đêm.
Dòng người, dòng xe cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc tạo nên bức tranh TP.HCM rực rỡ, náo nhiệt, tràn ngập niềm tự hào sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
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