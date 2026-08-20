HLV Malaysia: Chất lượng cầu thủ Việt Nam, Thái Lan cân bằng

(VTC News) -

Trong buổi họp báo sau trận đấu tối 19/8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đưa ra nhận xét ngắn gọn về tương quan lực lượng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan - 2 đội bóng vào chung kết ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Malaysia của ông Tan Cheng Hoe từng đối đầu và thất bại với cùng tỷ số 0-2 trước cả 2 đối thủ này.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-0 Malaysia

“Với trận chung kết, hai đội bóng này đều có lợi thế riêng. Xét về chất lượng cầu thủ thì khá cân bằng. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến hai đội và hy vọng cả hai sẽ cống hiến những trận đấu hay”, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia trả lời câu hỏi về đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nhận xét về trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 tối qua, nhà cầm quân này cho biết ông không bất ngờ khi nhận thấy đội chủ nhà thay nửa đội hình trong danh sách cầu thủ đá chính. Dù vậy, việc dự đoán này không có nhiều ý nghĩa bởi nhà cầm quân 58 tuổi vẫn không tìm ra cách hóa giải để giúp đội tuyển Malaysia lật ngược tình thế.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia.

“Tôi biết rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đưa ra đội hình rất mạnh. Từ trận đấu trước, tôi đã biết rằng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ xoay vòng cầu thủ, cho một số nhân tố chủ chốt nghỉ ngơi và chỉ dùng nhóm này trong hiệp 2.

Sau trận đấu này, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy linh nghiệm và phát triển hơn. Là một huấn luyện viên, tôi vẫn tự hào về những cầu thủ trẻ của mình và tự tin vào tương lai của đội tuyển Malaysia. Tất nhiên, nếu đội bóng có những cầu thủ tốt thì khả năng cạnh tranh cao hơn. Dù vậy, tôi vẫn tin vào sự phát triển của cầu thủ trẻ”, ông Tan Cheng Hoe trả lời câu hỏi về trận đấu.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi để Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son dự bị khi bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Đây là nhóm cầu thủ có phong độ tốt tại giải đấu, thể hiện thành công trong các trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Trong hiệp đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Phải đến hiệp 2, Malaysia mới tạo ra pha bóng uy hiếp đầu tiên về phía khung thành đội tuyển Việt Nam. Sau đó, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đưa ra một loạt điều chỉnh nhân sự, trong đó có Nguyễn Xuân Son vào sân. Tiền đạo này ghi 2 bàn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 (chung cuộc 4-0).