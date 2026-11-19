(VTC News) -

Thanh niên 18 tuổi chưa có bằng vẫn lái ô tô, bố mẹ dạy cách đối phó khi bị CSGT kiểm tra khiến dư luận phẫn nộ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lực lượng chức năng tại TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ việc hai vợ chồng chủ xe ô tô ở Hải Phòng dạy con trai 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe ô tô nhưng đã lái xe trên đường.

Trong khi đó, người bố ngồi ghế phụ hướng dẫn kỹ năng lái xe và đối phó với lực lượng CSGT khi bị kiểm tra, khiến nhiều người bức xúc.

Sự việc được cho là xảy ra trên đoạn đường thuộc phường Hòa Bình, TP Hải Phòng.

Thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép nhưng vẫn lái xe ô tô, người bố ngồi bên ghế phụ hướng dẫn (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung clip chia sẻ lên mạng xã hội dài gần 2 phút, một thanh niên cùng bố mẹ đang ngồi trên xe ô tô, do thanh niên 18 tuổi cầm lái nhưng chưa có giấy phép lái xe ô tô.

“Giờ vợ chồng mình đi uống bia là không phải lo rồi. Giờ có con trai lái được xe rồi”, người mẹ nói một cách đầy tự hào và thừa nhận con trai chưa có giấy phép lái xe.

Người bố ngồi ghế phụ vừa hướng dẫn con lái xe, cách xi nhan, cách bấm còi khi sắp đến đoạn đường giao nhau, các ngã rẽ và nói nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, bằng lái xe thì cứ “Không đưa gì hết, cứ lờ lớ lơ đi, có đâu mà đưa”.

Người mẹ còn khẳng định thêm: “Mặt non là nó bắt ngay. Thằng này mặt còn con lắm. Nó 18 tuổi nhưng mặt nó non, siêu chưa”.

Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành động trên của vợ chồng chủ xe và người con trai lái xe khi chưa có bằng lái.

Một người bình luận về trường hợp này: “Giao xe cho người không bằng 19 củ (triệu) + phạt chủ xe 30 củ tổng 49 củ (triệu)”.

Trong khi một người khác bình luận: “Dạy trẻ cách chống đối với pháp luật, ứng nghiệm nhanh lắm”. Một bạn đọc khác phải thốt lên: “Quá nguy hiểm mà vẫn tự hào lắm!”.

“Đùa chứ, cũng đến chịu. Quay video đăng lên mạng thì kinh rồi. Mai là được mời thôi. Chưa đủ tuổi điều khiển xe cộng với không có bằng lái bị phạt cũng thấm đó”, một người khác bình luận.