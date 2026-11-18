(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng An ninh mạng vừa xử phạt hai cá nhân liên quan đến bài viết rao bán mật gấu được đăng tải trên một nhóm Facebook, trong đó quản trị viên phê duyệt bài viết bị phạt 12,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhóm Facebook “Chợ Phù Lưu - Hàm Yên - Tuyên Quang” xuất hiện bài viết có nội dung rao bán mật gấu. Đây là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa bị cấm.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định người đăng tải bài viết là L.T.N., trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Người thực hiện việc phê duyệt nội dung này là quản trị viên L.V.H., trú tại xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang.

Nhóm người liên vụ việc tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân.

Cụ thể, L.T.N. bị phạt 11,25 triệu đồng về hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Hành vi này được xác định theo điểm đ, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Trong khi đó, L.V.H. bị xử phạt 12,5 triệu đồng do không triển khai các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật trên nhóm mạng xã hội do mình quản lý. Căn cứ xử phạt là điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm. (Ảnh: CACC)

Ngoài người trực tiếp đăng tải nội dung rao bán mật gấu, quản trị viên nhóm Facebook cũng bị xử lý do liên quan đến việc kiểm duyệt, phê duyệt bài viết vi phạm. Tổng số tiền xử phạt đối với hai cá nhân là 23,75 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin, tránh vi phạm các quy định của pháp luật.

Đối với những người quản lý hội, nhóm trên mạng xã hội, cơ quan công an yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, chủ động phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ các bài viết có dấu hiệu vi phạm. Những trường hợp đăng tải thông tin trái pháp luật hoặc buông lỏng quản lý, để nội dung vi phạm được phê duyệt và lan truyền trên các hội, nhóm có thể bị xử lý theo quy định.