Thu hồi hơn 45.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Sáng 9/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày báo cáo về công tác của ngành Kiểm sát năm 2025.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Theo ông Nguyễn Huy Tiến, trong công tác công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự, VKSND Tối cao chỉ đạo toàn ngành tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, bảo đảm chủ động, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, theo phương châm 4S "Sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn".

"Bảo đảm nguyên tắc 'không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính và ngược lại', kiên quyết chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm", Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh.

Trong năm 2025, toàn ngành Kiểm sát công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 134.427 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%); ban hành 97.694 yêu cầu Cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm; tiến hành 1.829 cuộc trực tiếp kiểm sát; yêu cầu khởi tố 703 vụ án, yêu cầu hủy bỏ 30 quyết định khởi tố vụ án (tăng 50%); trực tiếp khởi tố để yêu cầu điều tra 70 vụ án (tăng 233,3%).

Công tố, kiểm sát điều tra 133.093 vụ/239.756 bị can; ban hành 94.545 yêu cầu điều tra; không phê chuẩn 681 lệnh, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn; hủy 959 quyết định tạm giữ. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 79.801 vụ/174.017 bị can, đình chỉ 2.700 vụ/1.678 bị can (trong đó, đình chỉ không phạm tội 4 bị can, giảm 11 bị can).

Viện kiểm sát thụ lý 78.790 vụ/161.004 bị can, tỷ lệ giải quyết đạt 99,5% số vụ (tăng 6,6%), truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 99,9% (vượt 4,9% chỉ tiêu Quốc hội giao).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt 91,8% (vượt 1,8%); thụ lý điều tra 107 vụ/269 bị can (tăng 1,9% số vụ và 31,9% bị can); tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 90,7% (vượt 20,7%), các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% (vượt 6%); tỷ lệ thu hồi tài sản trong án tham nhũng đạt 85,9% (vượt 25,9%).

"VKSND Tối cao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TAND Tối cao trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; áp dụng các biện pháp bảo đảm, thu hồi 45.531 tỷ đồng, trong đó, gần 4.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 164/2024 của Quốc hội về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản", ông Nguyễn Huy Tiến nêu số liệu.

Trong công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, theo ông Nguyễn Huy Tiến, ngành Kiểm sát đã đổi mới phương thức kiểm sát, tăng cường kiểm sát theo chuyên đề nghiệp vụ, đồng thời, chú trọng kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Kết quả, các chỉ tiêu quan trọng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trong đó, kiểm sát tạm giữ 76.067 người, tạm giam 180.793 người (tăng 5,2%), tiến hành 9.233 cuộc kiểm sát trực tiếp, 241 cuộc kiểm sát đột xuất; kiểm sát 78.210 hồ sơ xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; ban hành 3.380 kháng nghị; thẩm tra 23.033 hồ sơ đặc xá.

Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính 1.064.415 việc; giải quyết 12.822 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 84,2%, trong đó đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt 76,2%, vượt 16,2% chỉ tiêu Quốc hội giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát trực tiếp hủy bỏ nhiều quyết định của Cơ quan điều tra không có căn cứ, góp phần hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

"Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận vượt chỉ tiêu của Quốc hội. Không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án cấp sơ thẩm tiên tuyên không phạm tội", ông Hoàng Thanh Tùng nói.

Với công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chưa phát hiện trường hợp nào bị điều tra, truy tố oan. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao, trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96%.

Về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, theo cơ quan thẩm tra, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, in các vụ án hành chính được Tòa án chấp nhận đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực...