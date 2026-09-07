Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 7/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min-seok.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Đảng Kim Min-seok cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp mà Việt Nam đã dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2026 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min-seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hàn Quốc tháng 8/2025, Chủ tịch Đảng Kim Min-seok đánh giá quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất và hai nước đã trở thành những người trong một gia đình; khẳng định luôn nỗ lực hết mình để thúc đẩy các thỏa thuận hai nước đã ký kết trong các chuyến thăm.

Chúc mừng ông Kim Min-seok được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Đảng và Đảng Dân chủ Đồng hành đã kiện toàn Ban lãnh đạo mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đảng Dân chủ Đồng hành sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần đưa Hàn Quốc tiếp tục phát triển, nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Đồng hành duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Đảng năm 2019; củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa các ban, cơ quan, tổ chức trực thuộc hai Đảng; nghiên cứu xây dựng cơ chế trao đổi thường kỳ để chia sẻ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của mỗi nước, kinh nghiệm trong hoạch định và triển khai đường lối, chính sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Kim Min-seok. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min-seok khẳng định Đảng Dân chủ Đồng hành và Quốc hội Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Dân chủ Đồng hành và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục được mở rộng, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả giữa các lãnh đạo trẻ, tạo tiền đề tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục ủng hộ, phối hợp cùng Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Hàn theo hướng cân bằng, bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu 100 tỷ USD trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, công nghiệp bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn, điện hạt nhân và cảng biển thông minh; mong Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị toàn thể các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 14 vào năm 2028 và phối hợp để sự kiện được tổ chức thành công.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Dân chủ Đồng hành tiếp tục quan tâm, ủng hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các cô dâu Việt Nam và các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập tốt, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho xã hội Hàn Quốc.