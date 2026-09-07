Startup Hàn Quốc tìm cơ hội mở rộng thị trường, kết nối đối tác tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 27/8, chương trình kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của 6 doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đại diện các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu mô hình kinh doanh, sản phẩm và công nghệ tại phiên trình bày gọi vốn, sau đó tham gia các cuộc gặp kết nối 1:1 với nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam để trao đổi về khả năng hợp tác.

Đại điện các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: BTC)

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường.

Với các doanh nghiệp tham gia, Việt Nam không chỉ được tiếp cận như một thị trường tiêu thụ, mà còn là nơi tìm kiếm đối tác có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp triển khai sản phẩm, kiểm chứng mô hình kinh doanh và từng bước mở rộng hoạt động trong khu vực.

Doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc muốn đi xa hơn việc bán thiết bị

Trong số các doanh nghiệp tham gia, Planck Lab tập trung vào lĩnh vực bán dẫn với hệ thống quang khắc không dùng mặt nạ và mô hình nhà máy bán dẫn quy mô nhỏ phục vụ đào tạo, nghiên cứu.

Trao đổi trong phần phỏng vấn tại chương trình, đại diện Planck Lab cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển ngành bán dẫn và nguồn nhân lực cho lĩnh vực này, trong khi cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo và nghiên cứu thực hành vẫn là một trong những vấn đề cần được quan tâm.

Đây cũng là lý do doanh nghiệp dành sự quan tâm tới thị trường Việt Nam. Thay vì chỉ tiếp cận Việt Nam như một thị trường để bán thiết bị, Planck Lab định hướng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước nhằm xây dựng năng lực đào tạo và nghiên cứu bán dẫn.

Theo nội dung trao đổi của doanh nghiệp, quá trình hợp tác có thể bắt đầu từ việc triển khai hệ thống, đào tạo nhân lực, sau đó phát triển thành các dự án thử nghiệm thực tế, nghiên cứu chung và quan hệ hợp tác dài hạn.

Một trong những câu hỏi được đặt ra với đại diện Planck Lab là “Vì sao Việt Nam quan trọng đối với Planck Lab?”. Phần trả lời tập trung vào sự phát triển nhanh của ngành bán dẫn Việt Nam cùng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực và hạ tầng thực hành cho lĩnh vực này.

Đại diện doanh nghiệp cũng nhìn nhận Việt Nam không chỉ có ý nghĩa ở quy mô thị trường trong nước mà còn giữ vị trí nhất định trong chiến lược mở rộng hoạt động của doanh nghiệp tại Đông Nam Á. Từ nền tảng đào tạo và nghiên cứu bán dẫn, Planck Lab cho biết có thể tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực liên quan như hệ thống vi cơ điện tử, vi lưu chất, quang tử và công nghệ đóng gói tiên tiến.

Từ thời trang đến AI và Mental wellness

Một doanh nghiệp khác được lựa chọn để thực hiện phỏng vấn là Baby Draw, hiện hoạt động trong lĩnh vực Golf và resort apparel. Trong phần trao đổi, doanh nghiệp được hỏi về định hướng kết hợp AI với Mental wellness bên cạnh hoạt động kinh doanh thời trang hiện tại, cũng như lý do lựa chọn Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Câu chuyện của Baby Draw cho thấy nhu cầu tìm kiếm thị trường của các startup Hàn Quốc không chỉ tập trung vào những lĩnh vực công nghệ thuần túy. Các doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm đối tác địa phương để thử nghiệm những hướng kinh doanh mới và xác định mô hình phù hợp với từng thị trường.

Từ kết nối đến hợp tác sau chương trình

Cùng với Baby Draw và Planck Lab, DTNOW, S.O.X, KRR và The Dream Lab cũng tham gia các phiên kết nối với đối tác Việt Nam. Mỗi doanh nghiệp mang đến một nhóm giải pháp và nhu cầu hợp tác khác nhau, nhưng đều hướng tới việc tìm hiểu thị trường và xác định những đối tác phù hợp cho quá trình mở rộng hoạt động.

Sau phần IR Pitching, các doanh nghiệp tiếp tục tham gia các phiên Business Matching 1:1. Các cuộc gặp được tổ chức theo từng vòng với sự hỗ trợ của thông dịch viên Hàn - Việt, tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các đối tác về sản phẩm, nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác.

Theo định hướng của chương trình, các cuộc trao đổi không kết thúc tại sự kiện mà sẽ được tiếp tục theo dõi sau chương trình, tập trung vào những cơ hội cụ thể như hợp tác kinh doanh, phân phối, đầu tư, PoC hoặc nghiên cứu chung.