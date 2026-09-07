Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 07/09/2026 11:53 AM Xuất bản ngày 07/09/2026 11:53 AM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Sáng 7/9, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.Sáng 7/9, tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Tổng Thư ký Quốc hội Hàn Quốc Koh Yong-jin đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sảnh trụ sở Quốc hội Hàn Quốc. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.Lê Tuyết/VOVLink: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-dam-chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-post1330562.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia tại Hàn Quốc Chủ tịch Quốc hội mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Chiều 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân đến Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc Chiều nay 6/9, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Quốc hội Hàn Quốcquan hệ Việt Nam - Hàn Quốchội đàm cấp caoLễ đón Chủ tịch Quốc hộihợp tác Quốc hộiBình luận
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