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Xuất bản ngày 07/09/2026 11:53 AM
Xuất bản ngày 07/09/2026 11:53 AM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Sáng 7/9, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.

Sáng 7/9, tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.

Sáng 7/9, tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Tổng Thư ký Quốc hội Hàn Quốc Koh Yong-jin đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sảnh trụ sở Quốc hội Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Tổng Thư ký Quốc hội Hàn Quốc Koh Yong-jin đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sảnh trụ sở Quốc hội Hàn Quốc.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 9
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 10
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 11
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 12
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 13
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 14
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - 15

Lê Tuyết/VOV

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-dam-chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-post1330562.vov

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