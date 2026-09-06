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Xuất bản ngày 06/09/2026 05:59 PM
Xuất bản ngày 06/09/2026 05:59 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Chiều 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ở Seoul.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ở Seoul.

Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt Chủ tịch Quốc hội.

Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 9

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 10
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 11
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 12
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 13
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - 14
Lê Tuyết(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tham-dai-su-quan-viet-nam-tai-han-quoc-post1330401.vov

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