Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 06/09/2026 05:59 PM Xuất bản ngày 06/09/2026 05:59 PM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Chiều 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt vòng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ở Seoul. Các đại biểu phát biểu tại buổi gặp mặt Chủ tịch Quốc hội.Lê Tuyết(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tham-dai-su-quan-viet-nam-tai-han-quoc-post1330401.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội: Không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi Nêu rõ nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải quyết định, quyết làm, Chủ tịch Quốc hội quán triệt không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ 6 - 11/9/2026. Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà sắp thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-26/8/2026. Chủ tịch Quốc hộiViệt Nam-Hàn Quốccộng đồng người Việt Nam tại Hàn QuốcChủ tịch Quốc hội Trần Thanh MẫnĐại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốctượng Chủ tịch Hồ Chí MinhBình luận
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