Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ 6 - 11/9/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Lê Tuyết (VOV)