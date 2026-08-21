Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà sắp thăm chính thức Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-26/8.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi sinh ngày 17/11/1955 tại Paris, Pháp. Ông có bằng Thạc sĩ Vật lý, Đại học Quốc gia Bờ Biển Ngà và Thạc sĩ Quản trị, Đại học Stanford, Mỹ.

Ông Patrick Achi. (Ảnh: Reuters)

Năm 2013, ông trở thành Nghị sỹ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng vùng La Mé (Bờ Biển Ngà). Năm 2017, ông trở thành Tổng thư ký Phủ Tổng thống Bờ Biển Ngà. Từ tháng 3/2021 - 10/2023, ông là Thủ tướng Bờ Biển Ngà. Đến tháng 1/2025, ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nhà nước, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Bờ Biển Ngà và đến tháng 1/2026, ông trở thành Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà.

Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 06/10/1975. Thời gian qua, hai bên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp. Đoàn của ta có Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (6/2019); Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (11/2019); Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2025). Đoàn của bạn có: Hiệp hội Bông và Điều Bờ Biển Ngà (3/2014, 2/2016); Quốc Vụ khanh phụ trách Xúc tiến Đầu tư (9/2018); Bộ trưởng, Chánh văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Kinh tế số, Bộ trưởng Nông nghiệp (5/2019); Bộ trưởng Ngoại giao (6/2019); Chủ tịch Quốc hội (6/2023).

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 698 triệu USD và nhập khẩu đạt 1,28 tỷ USD.

Về cơ cấu hàng hoá, Việt Nam xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà chủ yếu là các mặt hàng gạo, clanhke và xi măng, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, cà phê… Bờ Biển Ngà là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là hạt điều thô, thường chiếm tỷ trọng 80-90% tổng giá trị nhập khẩu; ngoài ra còn có bông, gỗ.

Có khoảng 300 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bờ Biển Ngà, trong đó 50% định cư lâu dài (chủ yếu làm nghề buôn bán, mở nhà hàng và cửa hàng ảnh tại Abidjan) và khoảng gần 1.000 tiểu thương qua lại mua bán điều giữa hai nước. Chính phủ Bờ Biển Ngà đã chấp thuận cấp chứng nhận cho Hội người Việt Nam tại Bờ Biển Ngà để hoạt động hợp pháp.

Các Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước bao gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (5/2014); Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ (18/4/2017, có hiệu lực ngày 18/6/2017); Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội (6/2023).