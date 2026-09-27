Chớp thời cơ ở Chướng ngại vật, nam sinh Quảng Ngãi dẫn đầu thi tuần Olympia

(VTC News) -

Với màn bứt phá ấn tượng ở những phần thi quyết định, em Đoàn Trung Dũng - Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 255 điểm.

Cuộc đua còn có sự góp mặt của 3 thí sinh: em Nguyễn Thanh Tùng - Trường THPT Thực hành Sư phạm, Cần Thơ; em Đoàn Lê Anh Đức - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; em Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng - Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng.

Ở phần thi Khởi động, Trung Dũng và Tuấn Hưng cùng dẫn đầu với 65 điểm. Thanh Tùng có 50 điểm, trong khi Anh Đức giành được 45 điểm.

Em Đoàn Trung Dũng - Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần với 255 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Bước sang Vượt chướng ngại vật, 4 thí sinh cùng tìm từ khóa gồm 6 chữ cái được ẩn sau 4 hàng ngang. Ngay khi câu hỏi đầu tiên của hàng ngang thứ ba đang được đọc, Anh Đức bất ngờ bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa và đưa ra đáp án là “Du lịch”. Tuy nhiên, câu trả lời này không chính xác. Tuấn Hưng sau đó cũng nhanh chóng bấm chuông, lựa chọn đáp án “UNESCO” nhưng tiếp tục chưa thể tìm ra từ khóa.

Sau khi một hàng ngang tiếp theo được mở, Trung Dũng quyết định bấm chuông. Nam sinh đưa ra đáp án “Duy Tân” và chính xác chinh phục từ khóa của chương trình. Việc trả lời đúng đã giúp Trung Dũng vươn lên dẫn đầu với 125 điểm.

Chia sẻ về chiến thuật cho chặng thi tiếp theo, Trung Dũng cho biết dù đang có lợi thế về điểm số, em vẫn giữ tâm thế tự tin nhưng không chủ quan, bởi thứ tự cuộc thi có thể thay đổi ở những phần thi phía trước.

Bước vào phần thi Tăng tốc, tiếp tục dẫn đầu là Trung Dũng với 235 điểm, xếp thứ hai là Anh Đức đạt 135 điểm, Tuấn Hưng có 95 điểm, em Thanh Tùng đạt 80 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Trung Dũng lựa chọn gói gồm 3 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng 2 câu, qua đó khép lại phần thi với 255 điểm. Anh Đức lựa chọn gói gồm 1 câu 30 điểm và 2 câu 20 điểm. Sau khi trả lời đúng 1 câu hỏi, nam sinh kết thúc phần thi với 230 điểm.

Trong khi đó, Tuấn Hưng quyết định chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm. Nam sinh chỉ trả lời đúng 1 câu và khép lại phần thi với 75 điểm. Em Thanh Tùng lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm, trả lời đúng 1 câu và kết thúc phần thi với 60 điểm.

Sau những màn tranh tài quyết liệt, Đoàn Trung Dũng giành vòng nguyệt quế với 255 điểm. Đoàn Lê Anh Đức về nhì với 230 điểm. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng với 75 điểm và Nguyễn Thanh Tùng với 60 điểm.