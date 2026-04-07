Chồng tát vợ mang bầu giữa bệnh viện gây phẫn nộ

Chiều 7/4, Công an phường B’Lao (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông tát vợ mang bầu ngay trong khuôn viên Bệnh viện II Lâm Đồng.

Ảnh cắt từ clip

Theo đó, tối 6/4, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đang mang bầu bị chồng lớn tiếng chửi bới và tát.

Sự việc xảy ra tại khu vực Khoa sản, Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao).

Chứng kiến vụ việc, một số nhân viên y tế nhanh chóng can ngăn. Những người xung quanh không khỏi bức xúc trước hành vi bạo lực, đặc biệt khi nạn nhân là phụ nữ đang mang thai.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an phường B’Lao vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định người đàn ông trong clip là N.X.T (25 tuổi), còn người phụ nữ mang bầu là chị P.T.K.L (20 tuổi, vợ T.), cùng ngụ tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Theo xác minh, khoảng 14h ngày 6/4, do mâu thuẫn liên quan việc chị L. đến Bệnh viện II Lâm Đồng khám thai, anh T. đã chửi bới và tát chị này 3 cái.

Hiện chị L. được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai, sinh được 2 bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg, đang được chăm sóc tích cực tại khoa Nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng. Sức khỏe chị L. cũng đã ổn định.

Làm việc với cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi tát vợ là sai. Chị L. cũng cho rằng bản thân có một phần lỗi trong sự việc.

Cũng liên quan đến mâu thuẫn vợ chồng, trước đó Công an phường B’Lao tạm giữ Lê Hoàng Thư (22 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/3, sau khi cãi vã, vợ Thư là chị N.T.T.M (18 tuổi) gọi taxi về nhà mẹ đẻ. Thấy vợ rời đi, Thư lái ô tô đuổi theo trên Quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Đến khu vực ngã ba Đại Bình, Thư vượt lên, ép xe taxi dừng giữa đường rồi dùng gậy sắt đập phá, làm vỡ nhiều kính xe. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại, gây bức xúc trong dư luận.