Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh hơn 40 km² đất của Phú Thọ về Hà Nội

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 11/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Bộ trưởng cho biết, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 2 địa phương.

“Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước”, ông Nguyễn Tiến Hải nói.

Theo phương án Chính phủ trình, 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm) và 1.057 người của tỉnh Phú Thọ sẽ được chuyển về TP Hà Nội.

Sau điều chỉnh, TP Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,9 km², dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ còn 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, dân số 4.021.581 người.

Việc điều chỉnh không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của hai địa phương. Trụ sở, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp được giữ nguyên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết hồ sơ, trình tự và thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Kết quả lấy ý kiến Nhân dân cho thấy tỷ lệ đồng thuận cao, đạt 94,97% tại Hà Nội và 97,1% tại Phú Thọ.

Đề án cũng đã được HĐND các cấp có liên quan thông qua trước khi Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

“Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ.

Quang cảnh phiên họp chiều 11/11.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

“Do đó, đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị”, ông Phan Chí Hiếu nói.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau này.