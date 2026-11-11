Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh lý giải việc thí điểm kinh tế đêm 24/7

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 11/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Tại dự thảo Nghị quyết, đề xuất thí điểm có kiểm soát các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn, kinh tế đêm và mô hình kinh doanh du lịch mới, khác chưa có quy định phù hợp.

Các mô hình này được hoạt động 24/7, hưởng thủ tục rút gọn; các chương trình biểu diễn, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ, kéo dài chỉ cần cấp phép 1 lần.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến về việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới.

Theo Bộ trưởng, những hoạt động đã và đang được triển khai thì không cần thiết phải đưa vào diện thử nghiệm có kiểm soát. Tuy nhiên, cách diễn đạt trong dự thảo chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu rằng toàn bộ hoạt động kinh tế đêm đều phải thực hiện cơ chế này.

Bà Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đối với kinh tế đêm, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát chỉ áp dụng cho việc tổ chức hoạt động 24/7, bởi mô hình này có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân.

“Kinh tế đêm chúng ta đang làm rồi, đã làm và đang làm cũng khá tốt. Việc áp dụng 24/7 mới là nội dung sẽ được thử nghiệm”, Bộ trưởng nói và cho biết cơ quan soạn thảo sẽ điều chỉnh cách diễn đạt trong dự thảo để tránh hiểu nhầm.

Loại trừ nguy cơ trục lợi chính sách ưu đãi

Liên quan đến chính sách ưu đãi đối với các dự án du lịch quy mô lớn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết dự thảo Nghị quyết thiết kế ba nhóm dự án.

Trong đó, bên cạnh dự án du lịch động lực và dự án du lịch chất lượng cao theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới), cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nhóm dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Nhóm dự án này hướng tới những dự án có quy mô lớn, sức lan tỏa mạnh và tầm ảnh hưởng quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Để hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách ưu đãi, dự thảo quy định hạng mục du lịch phải chiếm tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư dự án. Phần vốn này không bao gồm casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản.

“Việc xác định tiêu chí này không dễ, nhưng đã loại trừ được nguy cơ trục lợi chính sách đối với các dự án được hưởng ưu đãi”, Bộ trưởng nêu rõ.

Cơ quan soạn thảo cũng tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc bổ sung tiêu chí bảo vệ môi trường, hiệu quả kinh tế đối với cả ba nhóm dự án; bổ sung yêu cầu giải ngân tối thiểu 30% vốn trong 3 năm.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu điều kiện về thời hạn đưa dự án vào hoạt động để bảo đảm hiệu quả thực hiện chính sách.

Làm rõ khả năng tiếp cận chính sách của các địa bàn khó khăn, Bộ trưởng cho biết hiện nay có hai nhóm chính sách được thực hiện song song.

Một là chính sách hỗ trợ của Nhà nước, được bảo đảm từ nhiều nguồn, chủ yếu là ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương. Hai là chính sách ưu đãi đối với các dự án nhằm thu hút đầu tư, trong đó có các chính sách giảm thuế và các khoản ưu đãi khác để thúc đẩy các dự án.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, việc thực hiện đồng thời hai nhóm chính sách này sẽ bảo đảm các địa bàn khó khăn vẫn có thể tiếp cận chính sách.

Liên quan đến chính sách thị thực, nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và việc áp dụng pháp luật trong mối quan hệ với Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị, các cơ chế, chính sách đặc thù và pháp luật có liên quan, Bộ trưởng khẳng định dự thảo không thu hẹp các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội phân quyền cho các thành phố.

“Khoản 2 Điều 14 được chỉnh lý theo nguyên tắc văn bản nào có mức độ ưu đãi cao hơn thì áp dụng theo văn bản đó”, bà Lâm Thị Phương Thanh nói.