Chính phủ giao ĐH VinUni lọt top 100 trường ĐH hàng đầu châu Á vào năm 2030

(VTC News) -

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Đề án là đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Trong đó, đáng chú ý là mục tiêu Chính phủ giao cho ĐH VinUni.

Trong đó, mục tiêu của đến năm 2030, VinUni phải phấn đấu vào nhóm 100 ĐH hàng đầu châu Á và nhóm 300 thế giới theo bảng xếp hạng QS, có ít nhất 1 ngành vào top 100 (dự kiến là trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu) và 1 ngành vào top 200 thế giới (kinh doanh quản trị).

Đến năm 2035 VinUni vào top 80 châu Á, top 100 thế giới, đồng thời có ít nhất 3 ngành đào tạo vào top 100 thế giới (ngoài 2 ngành trên, đề án dự kiến bổ sung thêm ngành kỹ thuật).

Sinh viên học tập và nghiên cứu tại ĐH VinUni (Ảnh: VinUni)

Theo Đề án, đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Hà Nội phải đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành phố đồng thời phát triển ít nhất 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, định hướng xếp hạng theo cơ sở, ngành, lĩnh vực hoặc giữ vai trò trung tâm trong đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.

Phụ lục I của Đề án xác định 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt trên địa bàn Thủ đô, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học VinUni và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt ở Hà Nội

Trong nhóm này, Hà Nội phấn đấu có ít nhất 2 cơ sở lọt nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á. Ngoài ra, ít nhất 6 cơ sở có từ một ngành hoặc lĩnh vực trở lên nằm trong nhóm 200 châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Định hướng này không chỉ tập trung vào thứ hạng tổng thể của trường mà còn chú trọng năng lực nổi trội ở từng ngành, lĩnh vực và vai trò của các trường trong hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội.

Trong danh sách trên, 4 cơ sở giáo dục gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội được đánh dấu đã có đề án phát triển riêng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định 1612/QĐ-TTg nêu rõ, đối với các cơ sở đã có đề án riêng, mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực được thực hiện theo các đề án đã được phê duyệt.

Các nội dung liên quan có thể được tổng hợp vào kết quả chung của Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô nhưng không trùng lặp về nhiệm vụ và nguồn lực.

Thủ tướng đặt mục tiêu Thủ đô có 2 đại học vào top 150 châu Á trước năm 2030. (Ảnh minh họa: VinUni)

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn đạt ít nhất 45%.

Hà Nội cũng phấn đấu thu hút lũy kế tối thiểu 600 lượt giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ tiến sĩ trở lên đang làm việc ở nước ngoài tham gia giảng dạy hoặc nghiên cứu ít nhất một học kỳ. Tỷ lệ sinh viên quốc tế được đặt mục tiêu đạt ít nhất 2% tổng số sinh viên.

Một mục tiêu khác là đưa tỷ lệ người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) lên ít nhất 40%.

Hàng năm, có ít nhất 2.500 người học các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng và 300 nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Đề án đặt mục tiêu số lượng công bố quốc tế có uy tín tăng bình quân ít nhất 15%/năm. Nguồn thu từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng tăng bình quân ít nhất 10% mỗi năm. Số lượng đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng bình quân ít nhất 16%/năm.

Không dừng ở năm 2030, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 có ít nhất 4 cơ sở giáo dục đại học của Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 150 trường đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Ít nhất 8 cơ sở được định hướng có một ngành hoặc lĩnh vực trở lên thuộc nhóm 100 châu Á.

Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2045 là ít nhất 50% cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới.