25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026

Thứ Ba, 04/11/2025 21:34:35 +07:00
Việt Nam có 25 trường đại học được ghi danh tại bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á năm 2026, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158.

Tổ chức giáo dục QS Top Universities công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026. Việt Nam có 25 đại diện được ghi danh trong danh sách này, tăng 8 trường so với bảng xếp hạng trước.

Xếp thứ nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158, tiếp theo là Đại học Duy Tân ở hạng 165 và Đại học Quốc gia TP.HCM ở hạng 175. Cả ba trường đều đạt trên 50/100 điểm.

So với năm 2025, thứ hạng các trường đại học Việt Nam nhiều thay đổi. Cụ thể, Đại học Duy Tân tụt từ hạng 127 xuống 165, không xếp thứ nhất như trước. Ngược lại, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM đều tăng thứ hạng, lần lượt từ 161 lên 158 (xếp thứ 1), và từ 184 lên 175 (xếp thứ 3).

Đáng chú ý, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) lần đầu góp mặt ở hạng 287 với 42/100 điểm. Nhiều trường tụt hạng mạnh, gồm: trường Đại học Tôn Đức Thắng (199 xuống 231), trường Đại học Nguyễn Tất Thành (333 xuống 437), trường Đại học Huế (348 xuống 450), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (421–430 xuống 901–950).

Danh sách 25 đại diện của Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026 như sau:

STTTên trườngThứ hạng 2026Thứ hạng 2025
1Đại học Quốc gia Hà Nội158161
2Đại học Duy Tân165127
3Đại học Quốc gia TP.HCM 175184
4Đại học Tôn Đức Thắng231199
5Đại học Văn Lang251491-500
6Đại học HUTECH287Chưa xếp hạng
7Đại học Bách khoa Hà Nội315388
8Đại học Kinh tế TP.HCM318369
9Đại học Công nghiệp TP.HCM355501-520
10Đại học Nguyễn Tất Thành437333
11Đại học Đà Nẵng439421-430
12Đại học Huế450348
13Đại học Cần Thơ493521-540
14Đại học Ngoại Thương580Chưa xếp hạng
15Đại học Giao thông Vận tải607481-490
16Đại học Mở TP.HCM721-730701-750
17Học viện Nông nghiệp Việt Nam781-790Chưa xếp hạng
18Đại học Sư phạm Hà Nội801-850751-800
19Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM901-950421-430
20Đại học Nông lâm TP.HCM951-1000Chưa xếp hạng
21Đại học Phenikaa951-1000Chưa xếp hạng
22Đại học Thủy lợi1001-1100Chưa xếp hạng
23Đại học Thương mại1101-1200Chưa xếp hạng
24Học viện Ngân hàng1201-1300Chưa xếp hạng
25Đại học Vinh1201-1300851-900
