25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026

(VTC News) -

Tổ chức giáo dục QS Top Universities công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026. Việt Nam có 25 đại diện được ghi danh trong danh sách này, tăng 8 trường so với bảng xếp hạng trước.

Xếp thứ nhất là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158, tiếp theo là Đại học Duy Tân ở hạng 165 và Đại học Quốc gia TP.HCM ở hạng 175. Cả ba trường đều đạt trên 50/100 điểm.

So với năm 2025, thứ hạng các trường đại học Việt Nam nhiều thay đổi. Cụ thể, Đại học Duy Tân tụt từ hạng 127 xuống 165, không xếp thứ nhất như trước. Ngược lại, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM đều tăng thứ hạng, lần lượt từ 161 lên 158 (xếp thứ 1), và từ 184 lên 175 (xếp thứ 3).

Đáng chú ý, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) lần đầu góp mặt ở hạng 287 với 42/100 điểm. Nhiều trường tụt hạng mạnh, gồm: trường Đại học Tôn Đức Thắng (199 xuống 231), trường Đại học Nguyễn Tất Thành (333 xuống 437), trường Đại học Huế (348 xuống 450), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (421–430 xuống 901–950).

Danh sách 25 đại diện của Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2026 như sau:

STT Tên trường Thứ hạng 2026 Thứ hạng 2025 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 158 161 2 Đại học Duy Tân 165 127 3 Đại học Quốc gia TP.HCM 175 184 4 Đại học Tôn Đức Thắng 231 199 5 Đại học Văn Lang 251 491-500 6 Đại học HUTECH 287 Chưa xếp hạng 7 Đại học Bách khoa Hà Nội 315 388 8 Đại học Kinh tế TP.HCM 318 369 9 Đại học Công nghiệp TP.HCM 355 501-520 10 Đại học Nguyễn Tất Thành 437 333 11 Đại học Đà Nẵng 439 421-430 12 Đại học Huế 450 348 13 Đại học Cần Thơ 493 521-540 14 Đại học Ngoại Thương 580 Chưa xếp hạng 15 Đại học Giao thông Vận tải 607 481-490 16 Đại học Mở TP.HCM 721-730 701-750 17 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 781-790 Chưa xếp hạng 18 Đại học Sư phạm Hà Nội 801-850 751-800 19 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 901-950 421-430 20 Đại học Nông lâm TP.HCM 951-1000 Chưa xếp hạng 21 Đại học Phenikaa 951-1000 Chưa xếp hạng 22 Đại học Thủy lợi 1001-1100 Chưa xếp hạng 23 Đại học Thương mại 1101-1200 Chưa xếp hạng 24 Học viện Ngân hàng 1201-1300 Chưa xếp hạng 25 Đại học Vinh 1201-1300 851-900