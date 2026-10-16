Dự kiến chọn 2 bộ trưởng trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đưa ra tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 16/10.

Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải trả lời báo chí chiều 16/10.

Ông Hoàng Nam Hải cho biết, từ tháng 9/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Dân nguyện và Giám sát gửi văn bản lấy ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về những lĩnh vực dự kiến đưa ra chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá những vấn đề nổi bật được báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm và các kiến nghị của cử tri để đề xuất nội dung chất vấn.

Trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin, 6 lĩnh vực đang được xem xét lựa chọn gồm: y tế, nông nghiệp và môi trường, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, nội vụ. Quốc hội dự kiến lựa chọn 2 trong số 6 lĩnh vực này để chất vấn.

Theo ông Hoàng Nam Hải, do khối lượng công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến bố trí một ngày để tiến hành chất vấn (ngày 12/11).

Về quy trình lựa chọn, ông Hoàng Nam Hải cho biết Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp, lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội quyết định 2 lĩnh vực chất vấn.

“Đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn, dự kiến sẽ có 2 bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Trường hợp nội dung chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như an toàn thực phẩm hoặc quản lý đất đai, các bộ trưởng có liên quan có thể được mời tham gia trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý”, ông Hoàng Nam Hải nêu rõ.

Ông Hoàng Nam Hải nhấn mạnh, hiện việc lựa chọn nội dung chất vấn vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể 2 lĩnh vực và các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Quốc hội dự kiến họp 28 ngày

Về dự kiến chương trình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10, dự kiến bế mạc ngày 21/11.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: đợt 1 từ 17/10-14/11, đợt 2 từ 20-21/11. Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật.

Từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Về công tác lập pháp, ông Nguyễn Văn Hiển thông tin, Quốc hội xem xét, thông qua 43 dự án luật, cho ý kiến 4 dự án luật khác.

Cùng với đó, Quốc hội xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027...

Về công tác giám sát, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Nguyễn Văn Hiển cũng đề cập một số nội dung được Chính phủ và đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá rõ sự cần thiết, khả năng chuẩn bị; gửi hồ sơ tài liệu các nội dung cần bổ sung chậm nhất là ngày 25/10 để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và sẽ báo cáo Quốc hội trên cơ sở cơ quan trình có hồ sơ cụ thể.

Các nội dung Chính phủ đề nghị bổ sung gồm: Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên.

Hai nội dung đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào chương trình gồm: Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì; Nghị quyết về chính sách đặc thù áp dụng chung cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030.