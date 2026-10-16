Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng có tân Giám đốc

(VTC News) -

Sáng 16/10, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Ông Nguyễn Huy Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về công tác cán bộ. Theo đó, tiếp nhận vào làm công chức đối với ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng;

Điều động ông Trương Thế Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ;

Điều động ông Lê Hải Định, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm đối với cả 3 người là 5 năm.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An chúc mừng các cán bộ được trao tặng Kỷ niệm chương và các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ lãnh đạo không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, mà cần tạo ra những chuyển biến thực chất, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp nhận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, tăng cường phối hợp, giữ vững đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.