Nhận 219 triệu chuyển khoản nhầm, nam sinh viên nhờ công an tìm người trả lại

Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, TP Huế) vừa hỗ trợ và hướng dẫn em Nguyễn Văn Hùng (SN 2003, trú phường An Cựu - sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế) thực hiện các thủ tục để trao trả số tiền 219 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, cuối tháng 2/2025, em Hùng nhận được cuộc gọi từ gia đình thông báo có anh Phan Xuân Tùng (trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) chuyển vào tài khoản Hùng số tiền 219 triệu đồng. Do tài khoản Hùng không đăng ký tin nhắn biến động nên Hùng không biết sự việc này.

Đại diện Công an phường An Cựu (quận Thuận Hoá, TP Huế) cảm ơn hành động đẹp của em Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: CACC)

Sau khi được người nhà thông báo, Hùng ra quầy ATM kiểm tra thì phát hiện có số tiền 219 triệu đồng gửi vào tài khoản mình.

Sau đó, Hùng đến Công an phường An Cựu trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh chủ nhân số tiền trên đúng là anh Phan Xuân Tùng và đồng thời hướng dẫn Hùng thực hiện các thủ tục để trao trả lại cho anh Tùng do chuyển nhầm.

Nhận lại số tiền lớn, anh Phan Xuân Tùng không giấu được niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Nguyễn Văn Hùng và Công an phường An Cựu.

Trước đó, Công an phường Hương Sơ (quận Phú Xuân, TP Huế) cũng từng vận động người dân hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho chị Trịnh Thị Thanh T. (SN 1994, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, Công an phường Hương Sơ tiếp nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị Thanh T., lúc 10h ngày 27/9, trong quá trình chuyển khoản trên điện thoại thông qua App MB Bank thì không may chuyển nhầm số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hương Sơ thực hiện phối hợp với ngân hàng Quân đội MB xác minh thông tin về chủ số tài khoản lạ trên là của một người phụ nữ sống tại Tổ 5 (Khu vực 3, phường Hương Sơ, TP Huế).

Công an phường Hương Sơ vận động người phụ nữ này ra ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại số tiền trên cho chị Trịnh Thị Thanh T.