(VTC News) -

Với diện tích 4x15m, nhà 3 tầng là lựa chọn phổ biến tại đô thị nhờ tận dụng tốt diện tích đất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình từ 3-5 người.

Đặc điểm của nhà 3 tầng 4x15m

Nhà 3 tầng 4x15m phù hợp với dạng nhà ống trên những lô đất có diện tích hạn chế. Thiết kế này thường bố trí phòng khách và khu bếp - ăn ở tầng 1; các tầng trên dành cho phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ hoặc khu giặt phơi.

Tùy nhu cầu sử dụng, gia chủ có thể lựa chọn nhà 3 tầng không tum hoặc xây thêm tum để tăng diện tích sử dụng. Một số công trình còn có ban công, giếng trời hoặc sân trước, sân sau nhằm cải thiện khả năng lấy sáng và thông gió.

Chi phí xây nhà 3 tầng 4x15m khoảng bao nhiêu?

Để tính chi phí xây nhà 3 tầng 4x15m, trước hết cần tính tổng diện tích xây dựng (quy đổi theo hệ số diện tích). Thông thường, hệ số diện tích quy đổi của các hạng mục gồm:

Tầng 1: 100% diện tích sàn

Tầng 2: 100% diện tích sàn

Tầng 3: 100% diện tích sàn

Mái bằng: 50% diện tích sàn

Mái Nhật: 50 - 70% diện tích sàn

Móng băng: 50% diện tích sàn

Móng đơn, móng cọc: 40% diện tích sàn

Mẫu nhà 3 tầng. (Ảnh minh họa)

Với nhà 3 tầng 4x15m, mái bằng, móng cọc, tổng diện tích xây dựng quy đổi tham khảo như sau:

Tầng 1: 100% x 60m² = 60m²

Tầng 2: 100% x 60m² = 60m²

Tầng 3: 100% x 60m² = 60m²

Mái bằng: 50% x 60m² = 30m²

Móng cọc: 40% x 60m² = 24m²

Tổng diện tích xây dựng là 234m²

Lưu ý, các hệ số trên là giả định để lập dự toán ban đầu, không phải định mức cố định áp dụng cho mọi công trình. Diện tích móng và mái cần được xác định theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công và cách tính của nhà thầu.

Từ tổng diện tích trên, có thể tính chi phí theo công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Hiện nay, đơn giá xây dựng gồm 2 nhóm chính: đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô dao động từ 3,3 - 4,3 triệu đồng/m². Đơn giá xây nhà trọn gói khoảng 5 - 8 triệu đồng/m², tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Nếu giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 4x15m ước tính:

234m² x 7 triệu đồng/m² = 1,638 tỷ đồng

Nếu áp dụng giá xây phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 3 tầng 4x15m ước tính:

234m² x 4 triệu đồng/m² = 936 triệu đồng

Tuy nhiên, đây là mức chi phí tham khảo. Tổng kinh phí thực tế khi xây nhà có thể thay đổi do điều kiện nền đất, vật liệu hoàn thiện, hệ mái (mái bằng, mái Nhật, mái Thái)...