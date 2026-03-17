Chi phí dùng Internet Starlink tại Việt Nam: Khoảng 35 triệu đồng năm đầu tiên

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Viễn thông thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, người dùng cá nhân tại Việt Nam sẽ phải chi khoảng 11,5 triệu đồng (tương đương 435 USD) trong tháng đầu tiên khi đăng ký dịch vụ Starlink.

Trong đó, bộ thiết bị đầu cuối có giá khoảng 9,2 triệu đồng (350 USD), và cước thuê bao internet là 85 USD mỗi tháng, tương đương khoảng 2,2 triệu đồng.

Mức giá này hiện chỉ là dự kiến từ phía doanh nghiệp và sẽ được xác định chính thức khi nhà cung cấp triển khai dịch vụ và thực hiện kê khai giá theo quy định.

Chi phí cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tiến độ hoàn thiện hệ thống trạm gateway tại Việt Nam và chi phí vận hành thực tế.

Người dùng Việt Nam sẽ phải chi khoảng 11,5 triệu đồng trong tháng đầu tiên khi đăng ký dịch vụ Starlink.

Tính tổng chi phí trong năm đầu tiên, người dùng sẽ cần khoảng 34 - 35 triệu đồng, bao gồm 9,2 triệu đồng cho bộ thiết bị đầu cuối và khoảng 26 triệu đồng cho cước thuê bao trong suốt một năm.

Từ năm thứ hai trở đi, người dùng chỉ cần thanh toán cước thuê bao hàng tháng mà không phải mua lại thiết bị, với tổng chi phí duy trì dịch vụ khoảng 26 triệu đồng mỗi năm.

So với các quốc gia đã triển khai dịch vụ Starlink trước đó, mức giá tại Việt Nam được xem là tương đương với mặt bằng chung.

Cụ thể, cước thuê bao Starlink tại Philippines hiện khoảng 2.700 peso (gần 50 USD), tại Indonesia là khoảng 750.000 rupiah (45 USD), và ở châu Âu như Đức và Pháp dao động từ 40 - 70 Euro mỗi tháng. Tại Nhật Bản, người dùng phải trả khoảng 6.000 - 7.000 yen (45 - 50 USD), trong khi ở Mỹ, gói internet Starlink dành cho khách hàng cá nhân có giá lên tới 120 USD mỗi tháng.

Ngoài gói dịch vụ cho hộ gia đình, Starlink cũng cung cấp các gói dịch vụ cho doanh nghiệp với chi phí cao hơn, cho phép phục vụ nhiều thiết bị và ưu tiên băng thông lớn hơn. Hệ thống còn có dịch vụ dành cho phương tiện di động, tàu biển và hàng không, với chi phí cao do yêu cầu thiết bị chuyên dụng.

Internet vệ tinh phù hợp cho việc phủ sóng ở những "vùng lõm" kết nối như vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

Starlink hiện được cấp phép thí điểm trong thời gian 5 năm, với giới hạn tối đa 600.000 thuê bao. SpaceX phải thành lập pháp nhân tại Việt Nam và thiết lập các trạm cổng mặt đất nhằm định tuyến lưu lượng truy cập. Hiện tại, các trạm gateway đã được cấp phép hoạt động tại Đà Nẵng, Phú Thọ và hai địa điểm ở TP.HCM.

Dịch vụ Starlink được xem là một mắt xích quan trọng trong việc tích hợp internet vệ tinh vào hạ tầng viễn thông quốc gia, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an ninh.

Tuy nhiên, Starlink không được định vị là đối thủ cạnh tranh với dịch vụ cáp quang tại các đô thị. Thay vào đó, dịch vụ này sẽ đóng vai trò bổ trợ, phục vụ cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo, và cung cấp kênh liên lạc dự phòng trong các tình huống thiên tai.

Đối với những người sống tại các khu vực đã có cáp quang ổn định, Starlink có thể không phải là lựa chọn tối ưu về chi phí. Tuy nhiên, đối với những địa bàn khó khăn trong việc triển khai hạ tầng hoặc cần một kết nối dự phòng, công nghệ này là một giải pháp đáng cân nhắc.