Chào mừng 2/9, Viettel Store ưu đãi đồ công nghệ đến 10 triệu đồng

(VTC News) -

Theo đó, từ 28/8-2/9, trong khuôn khổ chương trình, khách hàng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm với mức giá ưu đãi đáng chú ý. Nổi bật là iPhone 17 Pro Max 256GB có giá 33.490.000 đồng. Người dùng còn có thể giảm thêm 5.000.000 đồng khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới và giảm thêm 1.200.000 đồng khi mua kèm gói cước, giúp tối ưu đáng kể chi phí khi lên đời iPhone.

Ở phân khúc cao cấp Android, Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB có giá 26.990.000 đồng. Sản phẩm được áp dụng ưu đãi khi thu cũ đổi mới hoặc mua kèm gói cước và trả góp qua SF+, mang đến thêm lựa chọn tài chính cho khách hàng muốn sở hữu smartphone flagship.

Với ngân sách dễ tiếp cận hơn, Xiaomi Redmi Note 17 4GB/128GB có giá chỉ từ 6.990.000 đồng. OPPO A6 8GB/256GB được bán với giá 11.490.000 đồng trong chương trình, đi kèm nhiều ưu đãi như trả góp 0% trên giá giảm, trợ giá thu cũ đến 3.000.000 đồng.

OPPO RENO16F 5G 8GB/256GB giá khuyến mại chỉ 14.990.000đ, áp dụng trả góp 0% trên giá giảm, thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu, tặng gói bảo hành Premium service: bảo hành 24 tháng, sửa chữa nhanh trong vòng 1 giờ, bảo hành quốc tế. Ngoài ra các sản phẩm OPPO còn tặng đến 400.000đ khi mua kèm phụ kiện.

Không chỉ tập trung vào các mẫu máy cao cấp, chương trình Quốc khánh tại Viettel Store còn mang đến nhiều lựa chọn ở phân khúc phổ thông và tầm trung.

Tecno Pova Curve 2 5G 8GB/128GB có giá 8.490.0000 đồng, được tặng combo SIM kèm gói cước Data 5G150N trị giá 200.000 đồng, phiếu mua hàng lên tới 500.000 đồng khi mua loa thương hiệu JBL, Harman Kardon hoặc Edifier. Sản phẩm cũng hỗ trợ trả góp 0% trên mức giá 8.990.000 triệu đồng và giảm giá phụ kiện đến 35% khi mua cùng.

Trong khi đó, vivo Y21d 4GB/128GB có giá 6.990.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0% trên giá giảm và tặng combo SIM kèm gói cước Data 5G150N trị giá 200.000 đồng. Người mua còn có thể hưởng ưu đãi khi thanh toán qua Kredivo.

HONOR X8d 8GB/128GB cũng góp mặt với mức giá 7.190.000 đồng, tặng gói sim và data trị giá 530.000đ, phù hợp với người dùng đang tìm kiếm một mẫu smartphone có cấu hình tốt trong tầm giá vừa phải.

Ngoài smartphone, chương trình “Deal tưng bừng, mừng Quốc khánh” còn mở rộng ưu đãi sang nhiều nhóm sản phẩm khác. Theo đó, khách hàng có thể săn phụ kiện công nghệ chỉ từ 29.000 đồng và lựa chọn các sản phẩm đồ gia dụng với giá chỉ từ 129.000 đồng.

Một số thiết bị đáng chú ý gồm camera EZVIZ 360 H6C Pro 3MP giá 439.000 đồng và đồng hồ định vị Wonlex CT22 4G giá 1.190.000 đồng.

Với khách hàng quan tâm thiết bị đeo, Huawei Watch GT6 46mm dây cao su có giá 4.390.000 đồng, hỗ trợ trả góp 0% và ưu đãi giảm thêm 350.000 đồng trong chương trình Hot sale tựu trường khi thanh toán theo điều kiện áp dụng. Phụ kiện chính hãng củ, cáp sạc Xphone giảm đến 50%.

Không chỉ mua thiết bị, khách hàng còn có thể lựa chọn SIM số đẹp và các gói cước data 5G để gia tăng trải nghiệm kết nối. Đáng chú ý, gói Data năm 12T5G125 mang đến ưu đãi lên tới 6.000GB data, tương đương 500GB mỗi tháng, đáp ứng nhu cầu sử dụng internet dài hạn.

Với thời gian áp dụng ngắn từ 28/8 đến 2/9/2026, chương trình “Deal tưng bừng, mừng Quốc khánh” được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn mua sắm cho khách hàng trong dịp lễ. Sự kết hợp giữa giảm giá trực tiếp, thu cũ đổi mới, trả góp 0%, ưu đãi thanh toán và quà tặng giúp người dùng linh hoạt hơn khi lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu và ngân sách.

Đặc biệt, các mức ưu đãi có thể khác nhau tùy sản phẩm, phương thức thanh toán và điều kiện chương trình. Khách hàng nên kiểm tra thông tin chi tiết trước khi mua để lựa chọn phương án có lợi nhất.

Để biết thêm thông tin về giá bán, sản phẩm áp dụng, điều kiện ưu đãi và chính sách thanh toán, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1800.8123, mua ngay tại đây hoặc đến cửa hàng Viettel Store gần nhất để trải nghiệm mua sắm thuận tiện.