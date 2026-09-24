Chàng trai nghèo dân tộc Hrê lỡ cơ hội phá thế độc tôn của Wushu Trung Quốc

(VTC News) -

Ngày 24/9 chứng kiến một loạt hạng cân tán thủ nam, nữ tại ASIAD 2026 diễn ra. Đây cũng là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn wushu. Niềm hy vọng của thể thao Việt Nam đặt lên đôi vai Đinh Văn Tâm - người vừa nén đau thi đấu để giành tấm vé vào chung kết tán thủ hạng 56kg nam.

Trước đó, Đinh Văn Tâm đánh bại vận động viên Fereddy Sinaga của Indonesia với tỉ số 2-0 ở bán kết. Là nhà vô địch thế giới ở hạng cân này nhưng cơ hội cạnh tranh huy chương vàng của Đinh Văn Tâm bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Lần này, đối thủ của Đinh Văn Tâm là Ou Jiaming - võ sĩ đến từ Trung Quốc. Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến tinh thần quyết tâm rất lớn của Văn Tâm. Anh nỗ lực phòng ngự và tìm cách phản công bởi các đòn đánh nhanh. Tiếc rằng, Ou Jiaming đã thắng 2-1.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc ASIAD 2026.

Sang đến hiệp 2, vấn đề chấn thương khiến Đinh Văn Tâm dần hụt hơi và thua 0-5, qua đó kết thúc trận đấu với tổng tỉ số 0-2. Dù để thua nhưng chàng trai dân tộc Hrê vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi, anh thi đấu tự tin trước võ sĩ hàng đầu Trung Quốc ở nội dung tán thủ. Ngoài ra, Văn Tâm vẫn vượt qua nhiều thử thách dù chấn thương rách dây chằng đầu gối còn chưa kịp điều trị.

Như vậy, Wushu Việt Nam chính thức khép lại ASIAD 2026 với thành tích 4 huy chương đồng và 1 huy chương bạc.

Đinh Văn Tâm cùng một loạt vận động viên của Iran liên tiếp thua Trung Quốc trong các hạng cân tán thủ nam. Qua đó, Trung Quốc tiếp tục thiết lập một kỉ lục đáng chú ý. Họ giành trọn vẹn 12/12 huy chương vàng ở tất cả các nội dung Wushu mà mình đăng kí tham gia.

Chỉ khi đoàn Trung Quốc không dự các nội dung như Trường quyền nam, nữ hay tán thủ 75kg nam, cơ hội mới đến với các vận động viên của đoàn khác.

Tính đến hết trận chung kết của Đinh Văn Tâm, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 10 huy chương tại ASIAD 20, gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Tấm huy chương vàng duy nhất của Đoàn thể thao Việt Nam thuộc về bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.