Cập nhật kết quả U23 Trung Quốc vs U23 UAE ngày 23/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● ASIAD 2026 U23 Trung Quốc 0 - 0 U23 UAE ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 UAE diễn ra lúc 12h30 ngày 23/9 trên sân vận động Toyota (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Trung Quốc và U23 UAE mới nhất.

U23 Trung Quốc ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 16 Li Hao TM 2 Hu Hetao 3 Liu Haofan 5 Zhu Chenjie 6 Xu Bin 9 Zhang Yuning 10 Wang Yudong 15 Wu Xi ĐT 17 He Yiran 22 Mao Weijie 23 Yang Xi U323 UAE ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 22 Almohtadi Khaled TM 2 Bani Zamah Mubarak 3 Amesimeku Leonard 8 Alblooshi Ali 9 Almansoori Mohammed 10 Alghassani Yahya ĐT 12 Mohammad Badr 13 Almarzooqi Yousif 15 Hunt Mackenzie 16 Ndiaye Junior 18 Almenhali Mansour

Thông tin trận đấu U23 Trung Quốc vs U23 UAE

Ở lượt trận thứ hai, U23 Trung Quốc giành được kết quả thuận lợi khi cầm hòa U23 Iran, đối thủ được đánh giá cao hơn. Sau hai trận, đội bóng Đông Á có 4 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026. Chỉ cần không thua U23 UAE ở lượt đấu cuối, U23 Trung Quốc sẽ giành quyền đi tiếp.

Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 UAE thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026. (Ảnh: CFA)

Ở chiều ngược lại, U23 UAE đang chịu sức ép lớn trước lượt trận cuối. Đại diện Tây Á thua Iran 1-3 trong ngày ra quân, sau đó chỉ giành được một điểm từ trận hòa 0-0 với Triều Tiên. Với 1 điểm sau hai lượt, U23 UAE buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc để nuôi hy vọng đi tiếp.

Cục diện này khiến cách tiếp cận trận đấu của hai đội có thể khác biệt. U23 Trung Quốc không cần mạo hiểm, có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội từ những khoảng trống đối phương để lại. Ngược lại, U23 UAE không có nhiều lựa chọn ngoài việc chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.