Chặn bắt xe bán tải nghi vấn, thu giữ hơn 28 kg ma túy

Ngày 28/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Dục Nông và các lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 28,5 kg ma túy tại xã Dục Nông.

Theo đó, trong quá trình thực hiện Chuyên án A2-1225p, khoảng 21h50 ngày 21/8, tại Km 1470+500 Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Nông Chả, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi), tổ công tác phát hiện một xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 76A 400.87 di chuyển theo hướng từ xã Đắk Pék đến xã Bờ Y có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi di chuyển được khoảng 15-20 m, chiếc xe bị lực lượng chức năng khống chế.

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển xe là Nguyễn Phi Long (SN 1986, trú tại thôn Đắk Hà 5, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) không chấp hành, có dấu hiệu lùi xe rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi di chuyển được khoảng 15-20 m, chiếc xe bị lực lượng chức năng khống chế.

Qua kiểm tra thùng xe, tổ công tác phát hiện 2 bao tải màu đỏ. Bên trong chứa nhiều gói tinh thể màu trắng và một bịch ni lông chứa 10 khối chất bột màu trắng ngà, nghi là ma túy.

Tổng số tang vật thu giữ là hơn 28,5 kg ma túy.

Hai người bị bắt giữ gồm Nguyễn Phi Long và Nguyễn Nhất Nhơn (SN 1994, trú tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tổng số tang vật thu giữ là hơn 28,5 kg ma túy, cùng một ô tô, 3 điện thoại di động, hơn 10 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan.

Theo kết luận giám định số 1879/KL-KTHS ngày 27/8 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, số tang vật trên gồm 2,9 kg Ketamine, gần 22 kg Methamphetamine và 3,5 kg Heroin.

Hai đối tượng tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Nhất Nhơn khai nhận được một người lạ thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực cầu Đắk Long, xã Đắk Môn về phường Kon Tum với tiền công 100 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, xác minh và củng cố tài liệu, ngày 27/8, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ, đối tượng và tang vật sau đó được bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.