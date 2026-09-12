Cha của HLV Kim Sang-sik qua đời

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 12/9 xác nhận cha của HLV Kim Sang-sik vừa qua đời ở nhà riêng tại thành phố Busan, Hàn Quốc hôm nay, hưởng thọ 84 tuổi. Ông Kim Sang-sik hiện đang ở quê nhà chịu tang và sau khi giải quyết xong việc gia đình sẽ quay lại Việt Nam để bắt tay vào công việc chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn gửi lời chia buồn tới nhà cầm quân người Hàn Quốc và gia đình. Sau khi ASEAN Cup 2026 khép lại, trong cuộc làm việc với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, HLV Kim Sang-sik chia sẻ về tình hình sức khỏe của cha tại Busan.

Ông Trần Quốc Tuấn khi đó đề nghị HLV trưởng tuyển Việt Nam sớm thu xếp công việc để trở về Hàn Quốc chăm sóc cha. Nhờ vậy, HLV Kim Sang-sik có thể ở bên cha trong những thời khắc cuối cùng trước khi ông qua đời.

Ngay khi nhận được tin buồn hôm nay, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chia buồn sâu sắc tới HLV Kim Sang-sik cùng gia đình.

HLV Kim Sang-sik nhận tin buồn trong thời điểm đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu vừa được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 21/9 và lên đường sang Indonesia một ngày sau đó.

Do CLB Công an Hà Nội còn trận đá bù với Đồng Nai, các tuyển thủ thuộc đội bóng này sẽ không di chuyển cùng toàn đội mà bay thẳng từ TP.HCM sang Indonesia.

HLV Kim Sang-sik đang bận rộn chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có các đợt tập trung hướng tới Asian Cup 2027. Trong tháng 11, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến đá giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan. Đến ngày 21/12, đội bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho Asian Cup.

Theo kế hoạch, ngày 1/1, tuyển Việt Nam sang Qatar tập huấn và dự kiến đá giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 5/1 trước khi bước vào giải đấu.

HLV Kim Sang-sik ít khi nhắc đến chuyện gia đình trước truyền thông. Kể từ khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành phần lớn thời gian và tâm sức cho công việc.

Hơn hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Kim liên tục đồng hành với đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam qua nhiều giải đấu. Những nỗ lực đó được đền đáp bằng 2 chức vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển Việt Nam, 2 danh hiệu khu vực và 1 Huy chương Đồng châu Á với U23 Việt Nam.