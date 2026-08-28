HLV Kim Sang-sik: Chính tôi cũng tự hỏi liệu mình có ma thuật

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN Cup 2026 bằng chức vô địch thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang-sik, đồng thời sở hữu hàng công ghi nhiều bàn nhất và hàng thủ để lọt lưới ít nhất giải. Tuy nhiên, với nhà cầm quân người Hàn Quốc, thành công ấy không có nghĩa đội tuyển đã hoàn thiện.

Trong cuộc phỏng vấn sáng 28/8, HLV Kim Sang-sik chia sẻ về những thời điểm khó khăn trên hành trình bảo vệ ngôi vương, sự trợ giúp đặc biệt từ khán giả Mỹ Đình, những bàn phản lưới khiến chính ông cũng tự hỏi về “ma thuật” của mình và cách duy trì khát vọng cho các cầu thủ đã có nhiều danh hiệu.

Quan trọng hơn, ông hướng sự chú ý tới chặng đường phía trước. Khi FIFA ASEAN Cup và những đấu trường lớn hơn đang đến gần, HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam cần tiếp tục nâng cấp khả năng phòng ngự, tìm kiếm thêm nhân tố mới và chuẩn bị để đối đầu những đối thủ mạnh hơn ở cấp độ châu Á.

- Giải đấu vừa qua của đội tuyển rất thành công khi ghi bàn nhiều nhất và thủng lưới ít nhất. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể ấy, đâu là điều cần cải thiện ở đội tuyển?

Tôi thấy vui mừng khi bảo vệ chức vô địch ở giải đấu. Trong giải đấu, chúng tôi có nhiều thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã vượt qua và đạt thành tích đáng mừng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, các nhân viên của liên đoàn đã tạo cho cầu thủ môi trường sinh hoạt đầy đủ, để họ không có gì bất tiện trong việc sinh hoạt.

Trong lần vô địch này, chúng tôi được thi đấu trận cuối cùng tại sân nhà Mỹ Đình. Với sự cổ vũ nồng nhiệt từ tất cả các cổ động viên, đó là động lực to lớn để các cầu thủ chơi bóng. Tôi nghĩ rằng chức vô địch lần này được tạo nên bởi chính người hâm mộ Việt Nam. Tôi chân thành cảm ơn mọi người.

Đặc biệt, có tình huống ở trận chung kết vừa qua khi chúng ta bị quả phạt đền. Trong khi số 7 thực hiện tình huống phạt đền, do tiếng hô hào của các khán giả, số 7 phần nào bị mất tập trung nên chúng ta mới có thể tránh bàn thua đó. Tôi cảm ơn mọi người khi chúng ta cùng nhau tạo nên lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Đắc Huy)

- Đội tuyển Việt Nam vẫn có một chút may mắn, vậy với ông, may mắn đó như thế nào?

Những tình huống phản lưới nhà là điều rất khó dự đoán. Tôi nghĩ những bàn thắng đó đến từ sự nỗ lực, chăm chỉ của các cầu thủ, cùng nguồn động lực lớn từ sự cổ vũ của khán giả nhà.

Đôi lúc chính tôi cũng tự hỏi liệu mình có thực sự sở hữu “ma thuật” nào đó hay không, khi các đối thủ lại phản lưới nhiều đến như vậy.

- Sau 2 năm, đội tuyển Việt Nam lại vô địch. Nhiều cầu thủ rõ ràng đã đủ đầy về tiền bạc, vinh quang tập thể, cá nhân, đội tuyển hay CLB đều đã đầy đủ nhưng vẫn thể hiện được khao khát. Ông làm cách nào để duy trì động lực cho họ?

Việc đó rất khó với tôi. Tôi biết rằng các cầu thủ đều có những thứ đó, nhưng mỗi cầu thủ lại có những mục tiêu riêng. Mỗi người đều cần sự phát triển riêng. Tiền rất quan trọng, nhưng các cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp đều tự bản thân muốn phát triển hơn nữa. Tôi thường xuyên nhắc nhở họ rằng hãy trở thành người con, người cha, một cầu thủ tốt để mọi người được tự hào về họ.

Trước mỗi trận đấu, tôi đều hỏi mọi người rằng hôm nay gia đình họ có đến hay không. Tôi luôn muốn các cầu thủ nhận thức được rằng nguồn động lực chính của họ chính là gia đình, nên họ cần cố gắng nỗ lực hơn nữa.

- Ông từng nói muốn trở thành người anh đối với các cầu thủ chứ không chỉ HLV. Điều này giúp đỡ đội tuyển như thế nào về mặt chiến thuật?

Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là sự coi trọng tình cảm giữa người với người, cũng như cách ứng xử kính trên nhường dưới, tôn trọng mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối.

Tôi cảm nhận được điều đó rất rõ khi làm việc với các cầu thủ Việt Nam. Khi thể hiện cảm xúc với tôi, họ luôn dành tình cảm chân thành và cố gắng tạo nên sự gắn kết gần gũi nhất có thể.

Trên sân, khi bước vào trận đấu, chúng tôi phải chiến đấu hết mình. Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, tôi luôn muốn gần gũi với các cầu thủ, để tất cả có thể thoải mái với nhau và tạo nên bầu không khí giống như một gia đình.

Sau khi giải đấu kết thúc, toàn đội có buổi ăn mừng tại khách sạn. Khi đó, Quang Hải chia sẻ rằng qua ánh mắt, hành động và cách ứng xử, các cầu thủ đều cảm nhận được sự ấm áp mà tôi dành cho họ. Các cầu thủ nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi có một người thầy như vậy.

HLV Kim Sang-sik cho rằng đội tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự khi bước ra những đấu trường lớn hơn.

- Thời gian tới, giải đấu quan trọng là FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra. Thái Lan có thể nói rằng họ cử đội hình mạnh nhất để đấu với đội tuyển Việt Nam. Kế hoạch của ông thế nào?

Tôi nghĩ ở đợt tập trung sắp tới trong dịp FIFA Days, đội hình của Thái Lan có thể thay đổi về nhân sự nhưng thực lực sẽ không có quá nhiều khác biệt. Họ đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Theo tôi, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan không chênh lệch quá nhiều về trình độ. Cả hai đều là những đội tuyển mạnh. Qua hai trận đấu vừa rồi, chúng tôi cũng nhìn thấy những điểm cần cải thiện. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới để có thể thi đấu tốt hơn.

Tuần sau mùa giải V.League sẽ khởi tranh. Tôi cùng ban huấn luyện sẽ dự khán một số trận đấu để kiểm tra thêm một số cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Tổ phân tích của đội cũng sẽ tìm kiếm băng hình và phân tích lối chơi của đối phương. Chúng tôi sẽ kiểm tra lối chơi của các cầu thủ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu sắp tới.

- Đội tuyển Việt Nam vô địch 2 lần ASEAN Cup nhưng Asian Cup là chuyện khác. Trong suốt lịch sử, bóng đá Việt Nam mới có 3 chiến thắng ở giải châu Á. Để chuẩn bị cho những đối thủ mạnh sắp tới, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện điều gì?

Chúng tôi cùng các cầu thủ đã tạo nên lịch sử với 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp. Đó là điều rất đáng vui mừng. Ở các giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để tạo nên thành tích tốt hơn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm với đội U23 Việt Nam, tại ASEAN Cup và các đấu trường lớn. Trong những giải đấu sắp tới, tôi và đội ngũ sẽ phân tích các đối thủ, nỗ lực tìm kiếm nhân tài mới để tạo ra kết quả tốt.

Trước tiên, chúng tôi có các cầu thủ ở hàng công rất tốt. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc đã phát triển rất tốt trong giải đấu vừa qua. Chúng tôi cũng tìm ra tổ hợp rất tốt trong khâu tấn công. Ở giải đấu sắp tới, chúng tôi sẽ gặp các đội mạnh. Chúng tôi sẽ tập trung ở khâu phòng ngự nhiều hơn để chống được những pha bóng khó từ những đối thủ mạnh.