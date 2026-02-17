Mục sở thị đại công trường thi công 7 cầu bắc qua sông Hồng

Việc cùng lúc triển khai 7 công trình cầu không chỉ nhằm giải quyết áp lực giao thông hiện hữu mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tổ chức lại không gian phát triển đô thị. Các cây cầu được bố trí theo nhiều trục, kết nối khu vực nội đô với phía Bắc, Đông và Tây Bắc Thủ đô, đồng thời tăng cường liên kết giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận.