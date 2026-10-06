Cầu thủ vô địch ASIAD 'vạ miệng', Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự

(VTC News) -

Ngày 6/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lên tiếng về những phát ngôn gây tranh cãi của một số tuyển thủ bóng đá nam sau khi đội giành huy chương vàng ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đồng thời cho biết cơ quan này tính đến việc xóa bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự đặc biệt dành cho vận động viên.

“Từ lập trường của Bộ Quốc phòng, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về những phát ngôn và hành động xuất hiện trong một bộ phận giới thể thao”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Jeong Bit-na nói.

“Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng mà tất cả thành viên trong xã hội chúng ta cần cùng nhau tôn trọng và coi trọng. Chúng tôi tha thiết mong muốn hình thành một nền văn hóa xã hội trong đó giá trị của nghĩa vụ quân sự được trân trọng hơn nữa”, bà nói thêm.

Cầu thủ Hàn Quốc gây bức xúc vì những phát ngôn và hành động về việc được miễn nghĩa vụ quân sự.

Bà Jeong cho biết Bộ Quốc phòng đang nghiêm túc xem xét việc thu hẹp và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn chế độ phục vụ thay thế - bao gồm cả diện nhân sự ưu tú thuộc lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.

Theo chính sách được Hàn Quốc áp dụng nhiều năm qua, các vận động viên nam đạt thành tích cao tại những đấu trường lớn có thể được chuyển sang chế độ nghĩa vụ đặc biệt thay vì phải phục vụ tại ngũ từ 18 đến 21 tháng. Quy định này cũng được xem là một trong những động lực để các vận động viên nỗ lực mang thành tích về cho thể thao nước nhà.

Những phát ngôn thiếu thận trọng của chính các cầu thủ Hàn Quốc sau khi giành tấm huy chương vàng ASIAD 2026 đã nhận về nhiều chỉ trích. Tuyển thủ bóng đá Yang Min-hyeok phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Huy chương hay danh hiệu không quan trọng. Có lẽ tôi đã thi đấu chỉ với một mục tiêu duy nhất là được miễn nghĩa vụ quân sự”.

Trong khi đó, cầu thủ Park Seung-soo đăng lên mạng xã hội bức ảnh đội chiếc mũ biểu trưng cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ trong phòng thay đồ. Đội trưởng Lee Ki-hyuk cũng đề cập đến việc nhờ tấm huy chương vàng lần này, anh sẽ không phải nhập ngũ.

“Đây là giải đấu mà quyền lợi nghĩa vụ quân sự rất quan trọng với các cầu thủ, còn với tôi thì nó thực sự ở ngay trước mắt. Tôi không phải vào quân đội nữa”. Anh sau đó thậm chí còn giơ cao tấm huy chương vàng và cười lớn.

Dù các cầu thủ đã công khai xin lỗi về những phát ngôn và hành động này, nhiều cổ động viên vẫn cho rằng cần sửa đổi chế độ ưu đãi nghĩa vụ quân sự dành cho lĩnh vực nghệ thuật và thể thao. Họ nhận định việc công khai ăn mừng quyền lợi liên quan đến nghĩa vụ quân sự là thiếu phù hợp, đặc biệt khi phần lớn nam giới nước này vẫn phải thực hiện thời gian phục vụ bắt buộc.