Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ qua cầu Thăng Long

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tổ chức giao thông phục vụ dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống cân kiểm soát tải trọng xe được thực hiện tại phía Bắc cầu Thăng Long, khu vực xã Vĩnh Thanh.

Trong giai đoạn thi công, đơn vị sẽ rào chắn 2 làn đường hướng Hà Nội đi Đông Anh trên đoạn dài khoảng 150m, sau đó chuyển sang rào chắn 3 làn chiều ngược lại. Các phương tiện được tổ chức lưu thông 2 chiều trên số làn còn lại.

Từ 15/9-10/11, Hà Nội cấm xe tải có tổng trọng lượng từ 2 tấn và xe chở khách từ 16 chỗ trở lên qua cầu Thăng Long. (Ảnh: Đức Yên)

Tốc độ qua khu vực thi công được giảm dần, tối đa 40km/h; phương tiện không được dừng, đỗ trong khu vực rào chắn.

Nhiều xe khách phải đi cầu Nhật Tân

Trong thời gian trên, các xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở lên đi qua cầu Thăng Long sẽ phải lựa chọn các tuyến đường thay thế.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc cần đi về phía Nam cầu Thăng Long được hướng dẫn đi qua cầu Thanh Trì, Đông Trù, Nhật Tân hoặc các tuyến vành đai, cao tốc phù hợp.

Đáng chú ý, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh xuất phát từ Bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Bắc Ninh, Quảng Ninh... sẽ chuyển hướng qua cầu Nhật Tân thay vì cầu Thăng Long.

Tuyến xe từ Mỹ Đình đi các tỉnh phía Bắc được tổ chức theo hướng Phạm Hùng - Vành đai 3 - Tân Xuân - An Dương Vương - cầu Nhật Tân - Võ Văn Kiệt và ngược lại.

Các tuyến xe khách từ Bến xe Yên Nghĩa đến một số khu vực tại Lào Cai, Thái Nguyên sẽ được điều chỉnh lộ trình, không đi qua cầu Thăng Long.

Theo đó, các xe được hướng dẫn đi theo hướng Quốc lộ 6 - Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3 - Tân Xuân - An Dương Vương - cầu Nhật Tân - Võ Văn Kiệt, sau đó tiếp tục theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc Quốc lộ 3 tùy điểm đến.

Lực lượng chức năng sẽ bố trí chốt trực, biển báo từ xa và tổ chức phân luồng 24/24h trong thời gian thi công.