Xử phạt tài xế xe đầu kéo chạy chậm ‘quyết’ ôm làn trái trên cầu Thăng Long

(VTC News) -

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt một tài xế xe đầu kéo do chạy với tốc độ thấp nhưng không đi về phía bên phải theo chiều lưu thông, gây cản trở các phương tiện khác trên cầu Thăng Long.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng một số xe tải chạy chậm, đi song song trên cầu Thăng Long, khiến các phương tiện di chuyển phía sau gặp khó khăn.

Hình ảnh do người dân cung cấp cho thấy một xe đầu kéo kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 29R-533.xx di chuyển với tốc độ thấp trên cầu Thăng Long.

Tuy nhiên, phương tiện này không đi về làn bên phải theo chiều lưu thông mà tiếp tục chạy trên làn phía trái, đồng thời di chuyển song song với các phương tiện khác. Việc này khiến dòng xe phía sau bị cản trở.

Xe đầu kéo chạy chậm nhưng vẫn “ôm” làn trái trên cầu Thăng Long gây cản trở giao thông. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh phương tiện và tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người lái xe đầu kéo liên quan là N.Q.H. (SN 1990, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Làm việc với cơ quan công an, N.Q.H. xác nhận trưa 30/8 đã lái xe đầu kéo biển kiểm soát 30B-578.xx kéo theo rơ moóc lưu thông trên cầu Thăng Long. Tài xế cũng thừa nhận hành vi vi phạm được phản ánh qua hình ảnh.

Từ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 15 lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Q.H. về hành vi điều khiển xe chạy với tốc độ thấp nhưng không đi về làn đường bên phải theo chiều đi của mình.

Với lỗi này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tài xế N.Q.H. làm việc với lực lượng CSGT. (Ảnh: CACC)

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, trong đó có cầu Thăng Long, cần tuân thủ quy định về phần đường, làn đường và tốc độ. Xe chạy chậm phải chủ động đi về bên phải, không đi song song hoặc dàn hàng gây cản trở giao thông.

Người dân khi phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể ghi nhận hình ảnh, video và cung cấp cho lực lượng CSGT để phục vụ việc xác minh, xử lý theo quy định.