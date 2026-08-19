Đội hình Việt Nam vs Malaysia chính thức: Xuân Son, Tài Lộc dự bị

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình có nhiều xáo trộn so với lượt đi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát để đấu với Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc đều không đá chính.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h hôm nay 19/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Xuân Son không đá chính ở trận Việt Nam gặp Malaysia.

Đội hình Việt Nam vs Malaysia chính thức

Thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục được tin tưởng cho suất bắt chính ở trận bán kết lượt về. Dự bị cho anh là Đặng Văn Lâm.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi xếp Đoàn Văn Hậu đá chính. Đây là sự điều chỉnh ở vị trí trung vệ lệch trái. Phạm Xuân Mạnh được kéo sang phải (thuận chân). Nguyễn Thành Chung vẫn ở trung tâm hàng phòng ngự. Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên bị đẩy lên ghế dự bị.

Bất ngờ tiếp theo đến ở hành lang trái khi Phan Tuấn Tài đá chính thay cho Nguyễn Văn Vĩ. Hậu vệ phải vẫn là Trương Tiến Anh. Như vậy, 2 biên của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ có thiên hướng tấn công và sở hữu khả năng tạt bóng tốt.

Lê Phạm Thành Long dự bị. Huấn luyện viên Kim Sang-sik trở lại với phương án tuyến giữa ở đầu giải là Nguyễn Quang Hải đá cặp với Nguyễn Hoàng Đức. Điều này sẽ đặt ra dấu hỏi về khả năng kiểm soát và thu hồi bóng ở khu vực giữa sân.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc là trung phong. Hỗ trợ cho anh là Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên. Cách bố trí này tương tự trận thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng, chỉ thay Tài Lộc bằng Hoàng Hên.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Giang Patrik TM 5 Đoàn Văn Hậu 7 Phạm Xuân Mạnh 9 Nguyễn Đình Bắc 10 Đỗ Hoàng Hên 14 Nguyễn Hoàng Đức 15 Trương Tiến Anh 16 Nguyễn Thành Chung 18 Nguyễn Hai Long 19 Nguyễn Quang Hải ĐT 24 Phan Tuấn Tài DỰ BỊ 3 Nguyễn Văn Vĩ 4 Đinh Quang Kiệt 6 Nguyễn Nhật Minh 8 Lê Phạm Thành Long 12 Nguyễn Xuân Son 13 Nguyễn Tài Lộc 17 Phạm Gia Hưng 20 Bùi Hoàng Việt Anh 22 Nguyễn Trần Việt Cường 23 Đặng Văn Lâm TM 25 Nguyễn Ngọc Mỹ 26 Lê Văn Đô Malaysia ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Azri Ghani TM 3 Shamsul Fazili 4 Alif Ahmad 6 Aysar Hadi 8 Sergio Aguero 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josue ĐT 21 Pavithran Gunalan 22 Daryl Sham 25 Faris Danish 26 Ziad El Basheer DỰ BỊ 2 Jimmy Raymond 5 Rodney Celvin 9 Hadi Fayyadh 10 Endrick Dos Santos 12 Aliff Haiqal 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Bin Manusi 16 Haziq Aiman TM 19 Haqimi Azim 20 Syafiq Ahmad 23 Rahadiazli Rahalim TM 24 Ruventhiran Ruventhiran

Nhận định Việt Nam vs Malaysia

Dự đoán Việt Nam - Malaysia: Đội nào thắng?

Đội tuyển Việt Nam có lý do để nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự an toàn. Cách biệt 2 bàn là lợi thế rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Thất bại của thế hệ đàn anh năm 2014 trước chính Malaysia được nhắc đến rất nhiều trước trận đấu là bài học để đội chủ nhà giữ sự tập trung và cảnh giác.

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, khối đội hình 5-4-1 khi phòng ngự của đội tuyển Việt Nam luôn rất chắc chắn. Ngay cả Malaysia khi sử dụng đội hình có 7 cầu thủ nhập tịch gian lận cũng phải chờ tới khi đội tuyển Việt Nam mất 2 trung vệ chính vì chấn thương mới có thể ghi bàn.

Trong thế phòng ngự chủ động, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra cảm giác an tâm trong hầu hết các trận đấu ở tầm Đông Nam Á. Với việc Đoàn Văn Hậu được lựa chọn và Xuân Mạnh được trả về vị trí sở trường phía bên phải, khu vực bên trái của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có thể chắc chắn hơn.

Malaysia tấn công mạnh vào cánh trái của hàng thủ đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Dù vậy, đó là những pha bóng đội tuyển Việt Nam sơ suất khi dâng cao đội hình. Những sơ hở này sẽ được hạn chế trong trận lượt về khi yếu tố an toàn được đề cao.