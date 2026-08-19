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Xuất bản ngày 19/08/2026 06:46 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 06:46 PM

Đội hình Việt Nam vs Malaysia chính thức: Xuân Son, Tài Lộc dự bị

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất trận Việt Nam vs Malaysia: Huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra bất ngờ lớn trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình có nhiều xáo trộn so với lượt đi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát để đấu với Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc đều không đá chính.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h hôm nay 19/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Xuân Son không đá chính ở trận Việt Nam gặp Malaysia.

Xuân Son không đá chính ở trận Việt Nam gặp Malaysia.

Đội hình Việt Nam vs Malaysia chính thức

Thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục được tin tưởng cho suất bắt chính ở trận bán kết lượt về. Dự bị cho anh là Đặng Văn Lâm.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi xếp Đoàn Văn Hậu đá chính. Đây là sự điều chỉnh ở vị trí trung vệ lệch trái. Phạm Xuân Mạnh được kéo sang phải (thuận chân). Nguyễn Thành Chung vẫn ở trung tâm hàng phòng ngự. Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên bị đẩy lên ghế dự bị.

Bất ngờ tiếp theo đến ở hành lang trái khi Phan Tuấn Tài đá chính thay cho Nguyễn Văn Vĩ. Hậu vệ phải vẫn là Trương Tiến Anh. Như vậy, 2 biên của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ có thiên hướng tấn công và sở hữu khả năng tạt bóng tốt.

Lê Phạm Thành Long dự bị. Huấn luyện viên Kim Sang-sik trở lại với phương án tuyến giữa ở đầu giải là Nguyễn Quang Hải đá cặp với Nguyễn Hoàng Đức. Điều này sẽ đặt ra dấu hỏi về khả năng kiểm soát và thu hồi bóng ở khu vực giữa sân.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc là trung phong. Hỗ trợ cho anh là Nguyễn Hai Long và Đỗ Hoàng Hên. Cách bố trí này tương tự trận thắng Indonesia 3-0 ở vòng bảng, chỉ thay Tài Lộc bằng Hoàng Hên.

Đội hình Việt Nam vs Malaysia chính thức: Xuân Son, Tài Lộc dự bị - 2
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Lê Giang Patrik
TM
5
Đoàn Văn Hậu
7
Phạm Xuân Mạnh
9
Nguyễn Đình Bắc
10
Đỗ Hoàng Hên
14
Nguyễn Hoàng Đức
15
Trương Tiến Anh
16
Nguyễn Thành Chung
18
Nguyễn Hai Long
19
Nguyễn Quang Hải
ĐT
24
Phan Tuấn Tài
DỰ BỊ
3
Nguyễn Văn Vĩ
4
Đinh Quang Kiệt
6
Nguyễn Nhật Minh
8
Lê Phạm Thành Long
12
Nguyễn Xuân Son
13
Nguyễn Tài Lộc
17
Phạm Gia Hưng
20
Bùi Hoàng Việt Anh
22
Nguyễn Trần Việt Cường
23
Đặng Văn Lâm
TM
25
Nguyễn Ngọc Mỹ
26
Lê Văn Đô
Đội hình Việt Nam vs Malaysia chính thức: Xuân Son, Tài Lộc dự bị - 3
Malaysia
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Azri Ghani
TM
3
Shamsul Fazili
4
Alif Ahmad
6
Aysar Hadi
8
Sergio Aguero
13
Mohamadou Sumareh
17
Paulo Josue
ĐT
21
Pavithran Gunalan
22
Daryl Sham
25
Faris Danish
26
Ziad El Basheer
DỰ BỊ
2
Jimmy Raymond
5
Rodney Celvin
9
Hadi Fayyadh
10
Endrick Dos Santos
12
Aliff Haiqal
14
Engku Nur Shakir
15
Ibrahim Bin Manusi
16
Haziq Aiman
TM
19
Haqimi Azim
20
Syafiq Ahmad
23
Rahadiazli Rahalim
TM
24
Ruventhiran Ruventhiran

Nhận định Việt Nam vs Malaysia

Dự đoán Việt Nam - Malaysia: Đội nào thắng?

Đội tuyển Việt Nam có lý do để nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự an toàn. Cách biệt 2 bàn là lợi thế rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Thất bại của thế hệ đàn anh năm 2014 trước chính Malaysia được nhắc đến rất nhiều trước trận đấu là bài học để đội chủ nhà giữ sự tập trung và cảnh giác.

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, khối đội hình 5-4-1 khi phòng ngự của đội tuyển Việt Nam luôn rất chắc chắn. Ngay cả Malaysia khi sử dụng đội hình có 7 cầu thủ nhập tịch gian lận cũng phải chờ tới khi đội tuyển Việt Nam mất 2 trung vệ chính vì chấn thương mới có thể ghi bàn.

Trong thế phòng ngự chủ động, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra cảm giác an tâm trong hầu hết các trận đấu ở tầm Đông Nam Á. Với việc Đoàn Văn Hậu được lựa chọn và Xuân Mạnh được trả về vị trí sở trường phía bên phải, khu vực bên trái của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có thể chắc chắn hơn.

Malaysia tấn công mạnh vào cánh trái của hàng thủ đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Dù vậy, đó là những pha bóng đội tuyển Việt Nam sơ suất khi dâng cao đội hình. Những sơ hở này sẽ được hạn chế trong trận lượt về khi yếu tố an toàn được đề cao.

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