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Xuất bản ngày 16/09/2026 02:51 PM
Xuất bản ngày 16/09/2026 02:51 PM

Cập nhật kết quả U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan ngày 16/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Thái Lan đấu U23 Kyrgyzstan tại ASIAD 2026 hôm nay.

ASIAD 2026
Thái Lan
0-1
Kyrgyzstan
ĐANG CẬP NHẬT
Iskandarbekov 23’

Trận U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan thuộc bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 14h ngày 16/9 trên sân Toyota ở Aichi (Nhật Bản). Trọng tài Abdulhadi Al Ruaile (Qatar) điều khiển trận đấu. Đây là lượt trận đầu tiên của hai đội tại vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan mới nhất.

Cập nhật kết quả U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan ngày 16/9, tỷ số mới nhất - 2
U23 Thái Lan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Sorawat Phosaman
TM
2
Chanon Tamma
4
Chanapach Buaphan
ĐT
6
Sittha Boonlha
8
Chawanwit Sealao
10
Thanakrit Chotmuangpak
12
Auttapon Sangtong
14
Jehhanafee Mamah
16
Pichitchai Sienkrathok
17
Worawut Noisri
21
Phon-ek Maneekorn
Cập nhật kết quả U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan ngày 16/9, tỷ số mới nhất - 3
U23 Kyrgyzstan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Kurmanbek Nurlanbekov
TM
5
Nazhibullokh Alizhanov
6
Aitenir Balbakov
ĐT
8
Baibol Ermekov
10
Kimi Bern Merk
11
Kai Merk
15
Altai Raimbekov
20
Sardorbek Nematov
21
Adilet Dolotkeldiev
22
Kuduret Iskandarbekov
23
Yryskeldi Madanov

Thông tin trước trận U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

U23 Thái Lan và U23 Kyrgyzstan nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Nhật Bản và U23 Hong Kong (Trung Quốc). Trận đấu chiều 16/9 là màn ra quân của hai đội tại ASIAD 2026. U23 Thái Lan lần lượt gặp U23 Hong Kong ngày 20/9 và U23 Nhật Bản ngày 23/9. U23 Kyrgyzstan gặp U23 Nhật Bản ngày 20/9 trước khi đấu U23 Hong Kong ở lượt cuối.

U23 Thái Lan đấu với U23 Kyrgyzstan ở ASIAD 2026. (Ảnh: FAT)

U23 Thái Lan đấu với U23 Kyrgyzstan ở ASIAD 2026. (Ảnh: FAT)

U23 Thái Lan tập trung chuẩn bị cho ASIAD từ ngày 7/9 dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Một số cầu thủ hội quân muộn do vừa hoàn thành nhiệm vụ ở câu lạc bộ.

Ở kỳ ASIAD gần nhất diễn ra năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Issara Sritaro vào đến tứ kết trước khi để thua 0-4 trước đội chủ nhà U23 Trung Quốc. Thành tích tốt nhất mà đội tuyển Thái Lan từng đạt được tại ASIAD là vào năm 2014 tại Hàn Quốc dưới thời huấn luyện viên Kiatisak Senamuang (đứng thứ tư chung cuộc).

Trong khi đó, Kyrgyzstan mới vượt qua vòng bảng 1 lần trong 3 kỳ ASIAD từng tham dự. Năm 2023 tại Trung Quốc, U23 Kyrgyzstan vào đến vòng 1/8 và thua U23 Hàn Quốc 1-5.

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