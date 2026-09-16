Cập nhật kết quả U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan ngày 16/9, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● ASIAD 2026 Thái Lan 0 - 1 Kyrgyzstan ĐANG CẬP NHẬT Iskandarbekov 23’

Trận U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan thuộc bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 14h ngày 16/9 trên sân Toyota ở Aichi (Nhật Bản). Trọng tài Abdulhadi Al Ruaile (Qatar) điều khiển trận đấu. Đây là lượt trận đầu tiên của hai đội tại vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan mới nhất.

U23 Thái Lan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Sorawat Phosaman TM 2 Chanon Tamma 4 Chanapach Buaphan ĐT 6 Sittha Boonlha 8 Chawanwit Sealao 10 Thanakrit Chotmuangpak 12 Auttapon Sangtong 14 Jehhanafee Mamah 16 Pichitchai Sienkrathok 17 Worawut Noisri 21 Phon-ek Maneekorn U23 Kyrgyzstan ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Kurmanbek Nurlanbekov TM 5 Nazhibullokh Alizhanov 6 Aitenir Balbakov ĐT 8 Baibol Ermekov 10 Kimi Bern Merk 11 Kai Merk 15 Altai Raimbekov 20 Sardorbek Nematov 21 Adilet Dolotkeldiev 22 Kuduret Iskandarbekov 23 Yryskeldi Madanov

Thông tin trước trận U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan

U23 Thái Lan và U23 Kyrgyzstan nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Nhật Bản và U23 Hong Kong (Trung Quốc). Trận đấu chiều 16/9 là màn ra quân của hai đội tại ASIAD 2026. U23 Thái Lan lần lượt gặp U23 Hong Kong ngày 20/9 và U23 Nhật Bản ngày 23/9. U23 Kyrgyzstan gặp U23 Nhật Bản ngày 20/9 trước khi đấu U23 Hong Kong ở lượt cuối.

U23 Thái Lan đấu với U23 Kyrgyzstan ở ASIAD 2026. (Ảnh: FAT)

U23 Thái Lan tập trung chuẩn bị cho ASIAD từ ngày 7/9 dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Một số cầu thủ hội quân muộn do vừa hoàn thành nhiệm vụ ở câu lạc bộ.

Ở kỳ ASIAD gần nhất diễn ra năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Issara Sritaro vào đến tứ kết trước khi để thua 0-4 trước đội chủ nhà U23 Trung Quốc. Thành tích tốt nhất mà đội tuyển Thái Lan từng đạt được tại ASIAD là vào năm 2014 tại Hàn Quốc dưới thời huấn luyện viên Kiatisak Senamuang (đứng thứ tư chung cuộc).

Trong khi đó, Kyrgyzstan mới vượt qua vòng bảng 1 lần trong 3 kỳ ASIAD từng tham dự. Năm 2023 tại Trung Quốc, U23 Kyrgyzstan vào đến vòng 1/8 và thua U23 Hàn Quốc 1-5.