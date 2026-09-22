ASIAD 2026 liên tiếp gặp sự cố, thể thao Nhật Bản lo mất uy tín

(VTC News) -

Theo báo Tokyo Sports, việc hàng loạt sự cố liên tiếp xảy ra tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 2026) đang làm dấy lên lo ngại rằng điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng Nhật Bản đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới.

“Không thể phủ nhận rằng công tác chuẩn bị và lập kế hoạch từ trước đã thiếu chặt chẽ”, Tokyo Sports dẫn lời quan chức thuộc liên đoàn của một môn thể thao Olympic.

“Những sự cố xảy ra tại ASIAD 2026 có nguy cơ làm suy giảm uy tín của Nhật Bản nói chung. Điều đó có thể gây ảnh hưởng lớn khi Nhật Bản vận động đăng cai các sự kiện quốc tế như Olympic hay World Cup bóng đá trong tương lai.

Cho đến nay, Nhật Bản đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn và nhận được sự đánh giá cao trên thế giới. Tình hình hiện nay có nguy cơ làm tổn hại ‘thương hiệu’ mà Nhật Bản đã xây dựng. Có thể nói vấn đề đã ở tầm mức quốc tế”, người này nói thêm.

Hàng loạt sự cố xảy ra tại ASIAD 2026 xảy ra do lỗi từ ban tổ chức. (Ảnh: Reuters)

Tại kỳ đại hội này, nhằm cắt giảm chi phí, ban tổ chức không xây dựng làng vận động viên. Thay vào đó, các đoàn được bố trí tại nhiều cơ sở lưu trú khác nhau, trong đó có những “khách sạn container”. Tuy nhiên, phương án này đã vấp phải hàng loạt lời phàn nàn từ các đoàn thể thao sử dụng cơ sở lưu trú.

Bên cạnh đó, những sai sót khó tin liên quan đến quốc ca cũng liên tiếp xảy ra. Ngày 18/9, trước một trận đấu môn khúc côn cầu nam, ban tổ chức đã phát nhầm quốc ca Triều Tiên trong thời điểm lẽ ra quốc ca Hàn Quốc phải được cử hành.

Đến ngày 19/9, tại môn bóng ném nữ, quốc ca của Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) cũng không được phát.

Ngày 20/9, trước trận chung kết bóng rổ nam giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, chiếc xe buýt được bố trí để đưa đội tuyển Hàn Quốc tới buổi tập đã không xuất hiện, khiến đội bóng buộc phải hủy buổi tập cuối cùng trước trận đấu. Đội tuyển bóng chày Hàn Quốc cũng gặp trục trặc trong công tác bố trí tập luyện.

Nhiều đoàn thể thao, trong đó có Ấn Độ bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ với công tác tổ chức. Tờ Times of India dẫn lời trưởng đoàn thể thao nước này, ông Yadav, chỉ trích: “Rõ ràng đã xảy ra những sai sót trong công tác tổ chức”, đồng thời cho rằng “phía ban tổ chức Nhật Bản đã từ bỏ mọi trách nhiệm”.