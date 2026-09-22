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● ASIAD 2026 U23 Hàn Quốc 0 - 0 U23 Ả Rập Xê Út ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 17h ngày 22/9 trên sân Nagoya (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đây là trận đấu xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Xê Út mới nhất.

U23 Hàn Quốc đối đầu với U23 Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối bảng D ASIAD 2026. (Ảnh: News1)

Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Xê Út

U23 Hàn Quốc đến ASIAD 2026 với mục tiêu nối dài chuỗi thành công ở sân chơi châu lục. Đội bóng xứ kim chi đang là đương kim vô địch sau ba lần liên tiếp giành huy chương vàng.

Ở giải năm nay, Hàn Quốc tiếp tục sở hữu đội hình chất lượng với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm. Eom Ji-sung, Yang Hyun-jun, Lee Gi-hyuk và Bae Jun-ho đều từng góp mặt tại World Cup 2026. Chiến thắng 4-1 trước U23 Qatar cho thấy khả năng tạo sức ép và khai thác khoảng trống rất nhanh của hàng công.

Trong khi đó, U23 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng 2-0 trước Qatar. Đội bóng được kỳ vọng sẽ tạo ra thử thách lớn hơn cho nhà đương kim vô địch. Đại diện Tây Á có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Họ thường tổ chức đội hình chặt chẽ, duy trì sự an toàn bên phần sân nhà trước khi tận dụng những tình huống chuyển trạng thái để uy hiếp đối phương.

Bảng D chỉ gồm ba đội nên cơ hội sửa sai của mỗi đội không nhiều. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai vị trí dẫn đầu vào tứ kết ASIAD 2026. Bởi vậy, kết quả cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Ả Rập Saudi có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng.