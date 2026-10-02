Em gái Châu Tuyết Vân giành huy chương bạc taekwondo ảo ASIAD 2026

(VTC News) -

Sáng 2/10, võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc nội dung taekwondo ảo tại ASIAD 2026 sau khi để thua đại diện Philippines trong trận chung kết.

Đại diện Philippines cho thấy khả năng tấn công hiệu quả hơn. Tuyết Sang có 7 cú đá trúng đích, gồm 3 lần đánh trúng vùng đầu và chặn thành công 3 đòn tấn công. Trong khi đó, Yape Jeus Gabriel Derick có 21 cú đá trúng đích, 5 lần đánh vào vùng đầu và chặn thành công 5 đòn.

Vận động viên của Philippines ghi 500 điểm ở hiệp 1 và 620 điểm ở hiệp 2, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Dù không thể trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung taekwondo thực tế ảo tại Á vận hội, võ sĩ Việt Nam vẫn tạo dấu ấn khi liên tiếp vượt qua các đối thủ nam, nữ để góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Châu Ngọc Tuyết Sang giành huy chương bạc nội dung taekwondo ảo tại ASIAD 2026. (Ảnh: Chosun)

Taekwondo thực tế ảo lần đầu xuất hiện trong chương trình tranh huy chương của ASIAD. Nội dung này quy tụ 16 vận động viên, thi đấu loại trực tiếp và đặc biệt không phân chia theo giới tính hay hạng cân.

Tuyết Sang tiến vào trận chung kết sau ba chiến thắng liên tiếp trước các đại diện Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Đáng chú ý, hai trong số ba đối thủ mà nữ võ sĩ Việt Nam đánh bại là nam giới.

Ở vòng 16 VĐV, Tuyết Sang gặp An Hyang-sik (Hàn Quốc). Màn so tài diễn ra giằng co và kéo dài đến hiệp thứ ba. Chung cuộc, võ sĩ Việt Nam thắng 2-1 để giành vé vào tứ kết.

Đối đầu Tongchan Sasikarn (Thái Lan) ở vòng tiếp theo, Tuyết Sang thi đấu áp đảo. Cô có 19 cú đá chính xác, gồm 7 tình huống ghi điểm ở vùng đầu, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Tại bán kết, Tuyết Sang tiếp tục gây ấn tượng khi chạm trán võ sĩ nam Yap Zong Han Darren của Singapore. Đại diện Việt Nam tung ra 21 cú đá trúng mục tiêu, vượt xa con số 5 của đối thủ. Chiến thắng 2-0 giúp Tuyết Sang giành vé vào chung kết và đứng trước cơ hội tranh huy chương vàng.

Châu Ngọc Tuyết Sang là em gái của Châu Tuyết Vân, võ sĩ từng giành nhiều thành tích quốc tế cho taekwondo Việt Nam. Trước khi giành HCB taekwondo thực tế ảo, Tuyết Sang cũng góp mặt ở chung kết quyền cá nhân nữ tại ASIAD 20.