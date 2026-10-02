Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 2/10: Nguyễn Thị Tâm tranh HCV boxing

Lịch thi đấu ASIAD 2026 ngày 2/10 của đoàn thể thao Việt Nam có tâm điểm là trận chung kết boxing hạng 51 kg nữ. Nguyễn Thị Tâm đối đầu võ sĩ Trung Quốc để tranh huy chương vàng. Đây là cơ hội để thể thao Việt Nam cải thiện thành tích trong những ngày cuối của đại hội.

Nguyễn Thị Tâm đối đầu võ sĩ Trung Quốc để tranh huy chương vàng.

Cầu mây cũng là môn đáng chú ý khi cả hai đội quadrant nam và nữ đều đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương. Đội nữ đã giành quyền vào bán kết, trong khi đội nam gặp Lào ở vòng sơ loại trước khi bước vào trận bán kết trong cùng ngày nếu đủ điều kiện.

Ở nhóm môn võ, jujitsu có Nguyễn Tất Lộc, Lê Duy Thành, Lê Minh Nhựt, Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ân bước vào ngày thi đấu có thể tiến tới bán kết.