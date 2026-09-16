Link xem trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Melbourne Victory 19h15 ngày 16/9

(VTC News) -

Trận Thể Công Viettel đấu với Melbourne Victory diễn ra lúc 19h15 ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trận đấu thuộc vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2026-2027 và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Melbourne Victory trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ, trọn vẹn các trận đấu thuộc vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026-2027. Trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory ngày 16/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối Internet. Nền tảng cũng cung cấp ứng dụng dành cho điện thoại và máy tính bảng. Trên thiết bị di động, người xem có thể tải ứng dụng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Melbourne Victory được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. (Ảnh: Thể Công - Viettel FC)

Link xem trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel vs Melbourne Victory hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Melbourne Victory được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTVgo.

Link VTVgo trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel đấu với Melbourne Victory (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Melbourne Victory trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Thể Công Viettel vs Melbourne Victory

Thể Công Viettel bắt đầu hành trình tại Cúp C2 châu Á 2026-2027 bằng màn tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy. Với thể thức vòng bảng chỉ chọn 2 đội đứng đầu đi tiếp, mỗi điểm số đều quan trọng và khiến trận ra quân mang nhiều ý nghĩa với đại diện Việt Nam.

Thể Công Viettel giành quyền tham dự giải đấu sau khi đội bóng giành ngôi á quân V.League mùa giải 2025-2026. Cúp C2 châu Á vì thế là cơ hội để thầy trò HLV Velizar Popov thử sức ở cấp độ cao hơn, đồng thời đánh giá khả năng cạnh tranh trước những đối thủ hàng đầu khu vực.

Melbourne Victory là đại diện giàu kinh nghiệm của bóng đá Australia. Đây cũng được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng E, bên cạnh Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia).

Melbourne Victory hành quân tới Hà Nội với sự chuẩn bị tích cực. Trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy, đội bóng Australia trải qua 4 trận liên tiếp toàn thắng. Chuỗi kết quả này phần nào cho thấy trạng thái thi đấu tốt của Melbourne Victory trước ngày bước vào đấu trường châu Á.

Dù vậy, đội khách không có lực lượng mạnh nhất. Juan Mata, cựu tiền vệ Manchester United và Chelsea từng vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha, vắng mặt ở trận đấu này. Sự thiếu hụt một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mata ảnh hưởng đến các phương án nhân sự của Melbourne Victory, nhưng đội bóng Australia vẫn sở hữu nhiều cái tên chất lượng.