Điểm danh bộ sậu giá hơn 100 tỷ đồng theo chân Pochettino đến Man Utd

(VTC News) -

Sau khi bổ nhiệm Mauricio Pochettino thay thế huấn luyện viên trưởng Michael Carrick ngày 12/11, Man Utd chuẩn bị đón thêm những thành viên mới trong ban huấn luyện. Nhà cầm quân người Argentina muốn xây dựng đội ngũ cộng sự quen thuộc, gồm các chuyên gia phụ trách chiến thuật, thủ môn, thể lực và khoa học thể thao. Phần lớn những nhân sự này đã đồng hành với ông trong nhiều năm, từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại câu lạc bộ Espanyol.

Theo TEAMtalk, Pochettino muốn đưa năm thành viên chủ chốt trong ban huấn luyện của mình đến Old Trafford, gồm Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Antonio Jimenez, Silvia Tuya và Sebastiano Pochettino.

Trong số này, Jesus Perez được xem là cánh tay phải của chiến lược gia người Argentina. Chuyên gia người Tây Ban Nha đã đồng hành với Pochettino kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Ban đầu, Perez được tuyển dụng làm chuyên viên phân tích tại Espanyol, đội bóng đang thi đấu ở La Liga khi đó.

HLV Mauricio Pochettino. (Ảnh: AP)

Sau khi xây dựng được mối quan hệ gắn bó với Pochettino, chuyên gia người Tây Ban Nha được thăng chức lên vị trí trợ lý số một khi nhà cầm quân người Argentina tiếp quản Southampton vào năm 2013. Kể từ đó, Perez luôn đảm nhiệm vai trò trợ lý của Pochettino tại mọi đội bóng mà ông dẫn dắt.

Một gương mặt quen thuộc khác là Miguel D’Agostino, người từng sát cánh với Pochettino khi cả hai còn thi đấu cho Newell’s Old Boys tại quê nhà Argentina.

D’Agostino gia nhập đội ngũ của Pochettino năm 2009, ban đầu làm công tác tuyển trạch tại Espanyol. Sau đó, ông tiếp tục theo chân người đồng hương qua nhiều đội bóng và trở thành một trong những trợ lý được tin tưởng nhất.

Ở vị trí HLV thủ môn, Pochettino muốn tiếp tục làm việc cùng Antonio Jimenez. Cựu thủ môn người Tây Ban Nha từng giành huy chương vàng Olympic Barcelona 1992 và có thời gian thi đấu cùng Pochettino tại Espanyol.

Jimenez chịu trách nhiệm huấn luyện, phát triển chuyên môn cho các thủ môn và tham gia xây dựng phương án phòng ngự trong những tình huống cố định. Ông bắt đầu hợp tác với Pochettino tại Espanyol và tiếp tục giữ vai trò này trong những năm sau đó.

Sự hiện diện của ba cộng sự lâu năm được kỳ vọng giúp Pochettino nhanh chóng triển khai phương pháp huấn luyện tại Man Utd. Thay vì phải xây dựng lại toàn bộ bộ máy từ đầu, chiến lược gia 54 tuổi có thể dựa vào những người đã hiểu rõ triết lý bóng đá cũng như cách thức làm việc của mình.

Bên cạnh những trợ lý phụ trách chuyên môn, Pochettino còn đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị thể lực và phòng ngừa chấn thương. Đây là lý do ông muốn đưa con trai Sebastiano Pochettino và chuyên gia Silvia Tuya đến Man Utd.

Nếu được bổ nhiệm, chuyên gia thể lực Silvia Tuya trở thành người phụ nữ đầu tiên góp mặt trong ban huấn luyện đội một nam của Man Utd. (Ảnh: Manchester Evening News)

Sebastiano Pochettino bắt đầu làm việc trong ban huấn luyện của cha mình tại Tottenham vào năm 2016. Anh có chuyên môn về khoa học thể thao, phụ trách theo dõi thể trạng, quản lý khối lượng vận động và hỗ trợ phòng ngừa chấn thương.

Trong thời gian làm việc tại đội tuyển Mỹ, Sebastiano phối hợp với Silvia Tuya. Bà sở hữu bằng tiến sĩ khoa học thể thao, từng giảng dạy tại Đại học Barcelona và đã đồng hành cùng Sebastiano tại đội tuyển quốc gia Mỹ từ tháng 10/2024 để chuyên trách vấn đề thể lực và phòng ngừa chấn thương.

Nếu việc bổ nhiệm được xác nhận, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên góp mặt trong ban huấn luyện đội một nam của Man Utd.

Theo TEAMtalk, để đưa Pochettino cùng các cộng sự đến Old Trafford, Man Utd có thể phải chi hơn 10,5 triệu bảng tiền bồi thường cho Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Trong đó, khoảng 7,5 triệu bảng liên quan đến điều khoản giải phóng hợp đồng của HLV trưởng, còn 3 triệu bảng là chi phí dành cho đội ngũ trợ lý. Đây là số liệu được truyền thông Anh tiết lộ, chưa phải khoản chi chính thức do Man Utd công bố.