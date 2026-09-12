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Xuất bản ngày 12/09/2026 09:38 PM
Xuất bản ngày 12/09/2026 09:38 PM

Cập nhật kết quả Chelsea vs Hull City ngày 12/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Chelsea vs Hull City mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả Chelsea đấu với Hull City thuộc vòng 4 Ngoại Hạng Anh hôm nay.

Ngoại Hạng Anh
Chelsea
1-2
Hull City
Rogers 7’
ĐANG CẬP NHẬT
Belloumi 28’, 34’

Trận đấu giữa Chelsea và Hull City thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân vận động Stamford Bridge (London, Anh) từ 21h ngày 12/9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Chelsea vs Hull City.

Cập nhật kết quả Chelsea vs Hull City ngày 12/9, tỷ số mới nhất - 2
Chelsea
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Emiliano Martinez
TM
3
Wesley Fofana
6
Levi Colwill
7
Pedro Neto
9
Joao Pedro
10
Cole Palmer
17
Morgan Rogers
21
Jorrel Hato
24
Reece James
ĐT
27
Malo Gusto
45
Romeo Lavia
Cập nhật kết quả Chelsea vs Hull City ngày 12/9, tỷ số mới nhất - 3
Hull City
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
19
Konstantinos Tzolakis
TM
2
Lewie Coyle
ĐT
3
Ryan Giles
6
Semi Ajayi
9
Oliver McBurnie
10
Mohamed Belloumi
15
John Egan
21
Elliot Stroud
25
Matt Crooks
27
Regan Slater
32
Nobel Mendy

Thông tin trước trận Chelsea vs Hull City

Hull bước vào vòng 4 với vị trí thứ ba, hơn Chelsea một điểm và là đội duy nhất trong bốn hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh chưa thủng lưới mùa này. Chelsea ở chiều ngược lại đã trải qua 19 trận Ngoại Hạng Anh liên tiếp không giữ sạch lưới.

Thuật toán dự đoán của Sports Mole nhận định tỷ lệ thắng của Chelsea trong các kịch bản mô phỏng dữ liệu là 59,51%. Trong khi đó, xác suất Hull City thắng chỉ là 19,04%.

Chelsea đấu với Hull City ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Chelsea đấu với Hull City ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu thống kê, Chelsea tạo trung bình 1,90 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận sau ba vòng, cao hơn đáng kể mức 0,73 của Hull. Cole Palmer có 2 bàn, thực hiện 12 cú sút và tạo 6 cơ hội. Joao Pedro có 2 bàn, 2 kiến tạo, còn Morgan Rogers đã ghi 2 bàn tại Ngoại Hạng Anh và vừa có 4 kiến tạo khi vào sân từ ghế dự bị trước Leeds.

Hull City là một trong những đội gây bất ngờ nhất đầu mùa. Đội bóng mới thăng hạng thắng Man Utd 2-0, Coventry City 1-0 rồi hòa Aston Villa 0-0. Họ có 7 điểm, ghi 3 bàn và chưa nhận bàn thua nào sau ba vòng. Man City mùa 2015/16 là đội gần nhất giữ sạch lưới ở cả bốn vòng đầu Ngoại Hạng Anh; chưa có đội mới thăng hạng nào từng đạt thành tích này.

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