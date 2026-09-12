Cập nhật kết quả Chelsea vs Hull City ngày 12/9, tỷ số mới nhất

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● Ngoại Hạng Anh Chelsea 1 - 2 Hull City Rogers 7’ ĐANG CẬP NHẬT Belloumi 28’, 34’

Trận đấu giữa Chelsea và Hull City thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân vận động Stamford Bridge (London, Anh) từ 21h ngày 12/9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Chelsea vs Hull City.

Chelsea ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Emiliano Martinez TM 3 Wesley Fofana 6 Levi Colwill 7 Pedro Neto 9 Joao Pedro 10 Cole Palmer 17 Morgan Rogers 21 Jorrel Hato 24 Reece James ĐT 27 Malo Gusto 45 Romeo Lavia Hull City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 19 Konstantinos Tzolakis TM 2 Lewie Coyle ĐT 3 Ryan Giles 6 Semi Ajayi 9 Oliver McBurnie 10 Mohamed Belloumi 15 John Egan 21 Elliot Stroud 25 Matt Crooks 27 Regan Slater 32 Nobel Mendy

Thông tin trước trận Chelsea vs Hull City

Hull bước vào vòng 4 với vị trí thứ ba, hơn Chelsea một điểm và là đội duy nhất trong bốn hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh chưa thủng lưới mùa này. Chelsea ở chiều ngược lại đã trải qua 19 trận Ngoại Hạng Anh liên tiếp không giữ sạch lưới.

Thuật toán dự đoán của Sports Mole nhận định tỷ lệ thắng của Chelsea trong các kịch bản mô phỏng dữ liệu là 59,51%. Trong khi đó, xác suất Hull City thắng chỉ là 19,04%.

Chelsea đấu với Hull City ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu thống kê, Chelsea tạo trung bình 1,90 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận sau ba vòng, cao hơn đáng kể mức 0,73 của Hull. Cole Palmer có 2 bàn, thực hiện 12 cú sút và tạo 6 cơ hội. Joao Pedro có 2 bàn, 2 kiến tạo, còn Morgan Rogers đã ghi 2 bàn tại Ngoại Hạng Anh và vừa có 4 kiến tạo khi vào sân từ ghế dự bị trước Leeds.

Hull City là một trong những đội gây bất ngờ nhất đầu mùa. Đội bóng mới thăng hạng thắng Man Utd 2-0, Coventry City 1-0 rồi hòa Aston Villa 0-0. Họ có 7 điểm, ghi 3 bàn và chưa nhận bàn thua nào sau ba vòng. Man City mùa 2015/16 là đội gần nhất giữ sạch lưới ở cả bốn vòng đầu Ngoại Hạng Anh; chưa có đội mới thăng hạng nào từng đạt thành tích này.