Cập nhật kết quả Chelsea vs Hull City ngày 12/9, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa Chelsea và Hull City thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân vận động Stamford Bridge (London, Anh) từ 21h ngày 12/9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Chelsea vs Hull City.
Thông tin trước trận Chelsea vs Hull City
Hull bước vào vòng 4 với vị trí thứ ba, hơn Chelsea một điểm và là đội duy nhất trong bốn hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh chưa thủng lưới mùa này. Chelsea ở chiều ngược lại đã trải qua 19 trận Ngoại Hạng Anh liên tiếp không giữ sạch lưới.
Thuật toán dự đoán của Sports Mole nhận định tỷ lệ thắng của Chelsea trong các kịch bản mô phỏng dữ liệu là 59,51%. Trong khi đó, xác suất Hull City thắng chỉ là 19,04%.
Theo dữ liệu thống kê, Chelsea tạo trung bình 1,90 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận sau ba vòng, cao hơn đáng kể mức 0,73 của Hull. Cole Palmer có 2 bàn, thực hiện 12 cú sút và tạo 6 cơ hội. Joao Pedro có 2 bàn, 2 kiến tạo, còn Morgan Rogers đã ghi 2 bàn tại Ngoại Hạng Anh và vừa có 4 kiến tạo khi vào sân từ ghế dự bị trước Leeds.
Hull City là một trong những đội gây bất ngờ nhất đầu mùa. Đội bóng mới thăng hạng thắng Man Utd 2-0, Coventry City 1-0 rồi hòa Aston Villa 0-0. Họ có 7 điểm, ghi 3 bàn và chưa nhận bàn thua nào sau ba vòng. Man City mùa 2015/16 là đội gần nhất giữ sạch lưới ở cả bốn vòng đầu Ngoại Hạng Anh; chưa có đội mới thăng hạng nào từng đạt thành tích này.
Bình luận