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Xuất bản ngày 06/09/2026 09:34 PM
Xuất bản ngày 06/09/2026 09:34 PM

Cập nhật kết quả Arsenal vs Chelsea ngày 6/9, tỷ số mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Arsenal vs Chelsea mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê, kết quả Arsenal đấu Chelsea thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh.

Ngoại hạng Anh
Arsenal
0-1
Chelsea
ĐANG DIỄN RA
Rogers 2’

Trận Arsenal đấu Chelsea thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Emirates (London, Anh). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và tỷ số Arsenal vs Chelsea nhanh nhất.

Cập nhật kết quả Arsenal vs Chelsea ngày 6/9, tỷ số mới nhất - 2
Arsenal
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
David Raya
TM
4
Ben White
6
Gabriel Magalhaes
7
Bukayo Saka
8
Martin Odegaard
ĐT
15
Ezri Konsa
17
Christos Tzolis
29
Kai Havertz
33
Riccardo Calafiori
41
Declan Rice
49
Myles Lewis-Skelly
DỰ BỊ
5
Piero Hincapie
13
Kepa Arrizabalaga
TM
14
Viktor Gyokeres
19
Eberechi Eze
20
Noni Madueke
23
Mikel Merino
36
Martin Zubimendi
39
Bruno Guimaraes
56
Max Dowman
Cập nhật kết quả Arsenal vs Chelsea ngày 6/9, tỷ số mới nhất - 3
Chelsea
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Emiliano Martinez
TM
3
Wesley Fofana
5
Maxence Lacroix
7
Pedro Neto
9
Joao Pedro
10
Cole Palmer
17
Morgan Rogers
21
Jorrel Hato
24
Reece James
ĐT
34
Josh Acheampong
45
Romeo Lavia
DỰ BỊ
4
Valentin Barco
6
Levi Colwill
11
Jamie Gittens
18
Danny Welbeck
23
Geovany Quenda
27
Malo Gusto
29
Pep Chavarria
39
Mike Penders
TM
41
Estevao

Thông tin trước trận Arsenal vs Chelsea

Cả Arsenal và Chelsea đều toàn thắng ở 2 lượt trận đầu tiên nhưng phong cách mà 2 đội thể hiện rất khác nhau.

Arsenal lần lượt thắng Coventry City 3-0 và Aston Villa 1-0. Tính thêm trận Siêu cúp Anh thắng Man City 3-0, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã thắng cả ba trận chính thức đầu mùa và chưa nhận bàn thua nào.

Arsenal đấu với Chelsea ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Arsenal đấu với Chelsea ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Chelsea cũng có 6 điểm, ghi tới 7 bàn sau 2 vòng đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso thắng Fulham 3-2 rồi vượt qua Brighton 4-3. Chelsea thủng lưới tới 5 lần trong 2 trận, dù đã mua gấp thủ môn mới.

Trong khi đó, Arsenal sở hữu hàng phòng ngự chắc nhất giải Ngoại Hạng Anh. “Pháo thủ” chỉ đối mặt 11 cú sút (1 lần trúng đích) với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,54. Đây là những chỉ số tốt nhất giải Ngoại Hạng Anh.

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Arsenal vs Chelsea của Opta đặt đội chủ nhà ở vị thế thuận lợi. Arsenal có 57,4% khả năng chiến thắng, Chelsea đạt 19,2%, còn khả năng hai đội hòa nhau là 23,4%.

Arsenal cũng chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần đối đầu gần đây. Pháo thủ bất bại 9 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp trước Chelsea với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Chelsea đã thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates ở giải đấu, với tổng tỷ số 2-11.

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