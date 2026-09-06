Cập nhật kết quả Arsenal vs Chelsea ngày 6/9, tỷ số mới nhất

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● Ngoại hạng Anh Arsenal 0 - 1 Chelsea ĐANG DIỄN RA Rogers 2’

Trận Arsenal đấu Chelsea thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra trên sân vận động Emirates (London, Anh). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và tỷ số Arsenal vs Chelsea nhanh nhất.

Arsenal ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 David Raya TM 4 Ben White 6 Gabriel Magalhaes 7 Bukayo Saka 8 Martin Odegaard ĐT 15 Ezri Konsa 17 Christos Tzolis 29 Kai Havertz 33 Riccardo Calafiori 41 Declan Rice 49 Myles Lewis-Skelly DỰ BỊ 5 Piero Hincapie 13 Kepa Arrizabalaga TM 14 Viktor Gyokeres 19 Eberechi Eze 20 Noni Madueke 23 Mikel Merino 36 Martin Zubimendi 39 Bruno Guimaraes 56 Max Dowman Chelsea ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Emiliano Martinez TM 3 Wesley Fofana 5 Maxence Lacroix 7 Pedro Neto 9 Joao Pedro 10 Cole Palmer 17 Morgan Rogers 21 Jorrel Hato 24 Reece James ĐT 34 Josh Acheampong 45 Romeo Lavia DỰ BỊ 4 Valentin Barco 6 Levi Colwill 11 Jamie Gittens 18 Danny Welbeck 23 Geovany Quenda 27 Malo Gusto 29 Pep Chavarria 39 Mike Penders TM 41 Estevao

Thông tin trước trận Arsenal vs Chelsea

Cả Arsenal và Chelsea đều toàn thắng ở 2 lượt trận đầu tiên nhưng phong cách mà 2 đội thể hiện rất khác nhau.

Arsenal lần lượt thắng Coventry City 3-0 và Aston Villa 1-0. Tính thêm trận Siêu cúp Anh thắng Man City 3-0, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã thắng cả ba trận chính thức đầu mùa và chưa nhận bàn thua nào.

Arsenal đấu với Chelsea ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Chelsea cũng có 6 điểm, ghi tới 7 bàn sau 2 vòng đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso thắng Fulham 3-2 rồi vượt qua Brighton 4-3. Chelsea thủng lưới tới 5 lần trong 2 trận, dù đã mua gấp thủ môn mới.

Trong khi đó, Arsenal sở hữu hàng phòng ngự chắc nhất giải Ngoại Hạng Anh. “Pháo thủ” chỉ đối mặt 11 cú sút (1 lần trúng đích) với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,54. Đây là những chỉ số tốt nhất giải Ngoại Hạng Anh.

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Arsenal vs Chelsea của Opta đặt đội chủ nhà ở vị thế thuận lợi. Arsenal có 57,4% khả năng chiến thắng, Chelsea đạt 19,2%, còn khả năng hai đội hòa nhau là 23,4%.

Arsenal cũng chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần đối đầu gần đây. Pháo thủ bất bại 9 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp trước Chelsea với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Chelsea đã thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất tại Emirates ở giải đấu, với tổng tỷ số 2-11.