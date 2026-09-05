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Xuất bản ngày 05/09/2026 11:32 PM
Xuất bản ngày 05/09/2026 11:32 PM

Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.

  • Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3

    Kết thúc lượt trận tối 5/9, Man City tiếp tục đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng.

    Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

    Thứ hạng các câu lạc bộ vòng 3 như sau.

    BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Manchester City
    3
    7
    2
    9
    2
    Arsenal
    2
    4
    0
    6
    3
    Hull City
    2
    3
    0
    6
    4
    Chelsea
    2
    7
    5
    6
    5
    Brentford
    3
    5
    2
    5
    6
    Liverpool
    3
    6
    4
    5
    7
    Newcastle
    3
    6
    4
    5
    8
    Everton
    2
    3
    1
    4
    9
    Brighton
    3
    8
    5
    4
    10
    Leeds United
    2
    2
    1
    4
    11
    Sunderland
    3
    3
    3
    4
    12
    Manchester United
    2
    5
    4
    3
    13
    Ipswich Town
    3
    4
    8
    3
    14
    Crystal Palace
    3
    4
    8
    3
    15
    Bournemouth
    3
    4
    5
    2
    16
    Nottingham Forest
    3
    2
    3
    2
    17
    Tottenham
    3
    0
    5
    1
    18
    Fulham
    3
    4
    7
    0
    19
    Coventry City
    2
    0
    4
    0
    20
    Aston Villa
    2
    0
    5
    0
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Man City 1-0 Coventry City

    Man City duy trì mạch bất bại sau 3 vòng Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Coventry City với tỷ số 1-0 trên sân nhà Etihad (Manchester). Erling Haaland là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng đóng góp quan trọng giúp đội chủ nhà giành 3 điểm bằng những pha cứu thua.

    Man City thắng Coventry City 1-0. (Ảnh: Reuters)

    Man City thắng Coventry City 1-0. (Ảnh: Reuters)

    Ngoại Hạng Anh
    Man City
    1-0
    Coventry City
    Haaland 26’
    KẾT THÚC
    Thống kê trận đấu
    78%Kiểm soát bóng22%
    15Sút12
    4Sút trúng đích3
    4Phạt góc5
    1Thẻ vàng2
    0Thẻ đỏ0

  • Nottingham Forest 0-0 Tottenham

    Đội hình đắt giá của Tottenham tiếp tục gây thất vọng. Sau 3 vòng đấu, đội bóng này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, mặt tích cực là Tottenham có điểm đầu tiên với trận hòa 0-0 trên sân của Nottingham Forest.

    Ngoại Hạng Anh
    Nottingham F.
    0-0
    Tottenham
    KẾT THÚC
    Thống kê trận đấu
    41%Kiểm soát bóng59%
    12Sút12
    2Sút trúng đích0
    2Phạt góc10
    2Thẻ vàng2
    0Thẻ đỏ0

  • Brentford 1-1 Sunderland

    Vitaly Janelt mở tỷ số ở phút 57. Tuy nhiên, Brentford đánh rơi chiến thắng trên sân nhà vì quả phạt đền ở những phút cuối trận. Enzo Le Fee lập công giúp Sunderland có 1 điểm.

  • Newcastle United 2-2 Bournemouth

    Bournemouth dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ bàn thắng của Marcus Tavernier và pha phản lưới của Malick Thiaw. Harvey Barnes thắp lại hy vọng cho Newcastle với pha rút ngắn tỷ số ở phút 37.

    Dù không thể tạo ra nhiều cơ hội trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương, đội chủ nhà vẫn kịp gỡ hòa ở những phút cuối trận. Jacob Ramsey giữ lại 1 điểm cho Newcastle với trận hòa 2-2.

  • Ipswich Town 0-2 Liverpool

    Sau 2 trận hòa, Liverpool giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Hàng công của đội bóng này vẫn duy trì hiệu suất 2 bàn mỗi trận nhưng điểm khác biệt là thủ môn Alisson Becker không thủng lưới lần nào. Alexander Isak ghi cả 2 bàn cho Liverpool trong trận đấu với Ipswich Town trên sân khách.

    Ngoại Hạng Anh
    Ipswich Town
    0-2
    Liverpool
    KẾT THÚC
    Isak 6’,9’
    Thống kê trận đấu
    45%Kiểm soát bóng55%
    14Sút10
    5Sút trúng đích7
    4Phạt góc3
    1Thẻ vàng3
    0Thẻ đỏ0

  • Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 3

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3 NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027
    Thứ Bảy, 5/9/2026
    2:00
    Sân Portman Road
    Ipswich Town
    VS
    Liverpool
    FPT Play
    18:30
    Sân St. James Park
    Newcastle
    VS
    Bourrnemouth
    FPT Play
    21:00
    Sân Gtech Community
    Brenford
    VS
    Sunderland
    FPT Play
    21:00
    Sân City Ground
    Nottingham Forest
    VS
    Tottenham
    FPT Play
    21:00
    Sân Etihad
    Man City
    VS
    Coventry
    FPT Play
    21:00
    Sân Craven Cottage
    Fulham
    VS
    Crystal Palace
    FPT Play
    21:00
    Sân American Express
    Brighton
    VS
    Leeds
    FPT Play
    23:30
    Sân MKM
    Hull City
    VS
    Aston Villa
    FPT Play
    Chủ Nhật, ngày 6/9/2026
    20:00
    Sân Hill Dickson
    Everton
    VS
    Man Ụtd
    FPT Play
    22:30
    Sân Emirates
    Arsenal
    VS
    Chelsea
    FPT Play
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