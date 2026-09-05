Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3
Kết thúc lượt trận tối 5/9, Man City tiếp tục đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.
Thứ hạng các câu lạc bộ vòng 3 như sau.BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Manchester City37292Arsenal24063Hull City23064Chelsea27565Brentford35256Liverpool36457Newcastle36458Everton23149Brighton385410Leeds United221411Sunderland333412Manchester United254313Ipswich Town348314Crystal Palace348315Bournemouth345216Nottingham Forest323217Tottenham305118Fulham347019Coventry City204020Aston Villa2050Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Man City 1-0 Coventry City
Man City duy trì mạch bất bại sau 3 vòng Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Coventry City với tỷ số 1-0 trên sân nhà Etihad (Manchester). Erling Haaland là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng đóng góp quan trọng giúp đội chủ nhà giành 3 điểm bằng những pha cứu thua.●Ngoại Hạng AnhMan City1-0Coventry CityHaaland 26’KẾT THÚCThống kê trận đấu
Nottingham Forest 0-0 Tottenham
Đội hình đắt giá của Tottenham tiếp tục gây thất vọng. Sau 3 vòng đấu, đội bóng này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Dù vậy, mặt tích cực là Tottenham có điểm đầu tiên với trận hòa 0-0 trên sân của Nottingham Forest.●Ngoại Hạng AnhNottingham F.0-0TottenhamKẾT THÚCThống kê trận đấu
Brentford 1-1 Sunderland
Vitaly Janelt mở tỷ số ở phút 57. Tuy nhiên, Brentford đánh rơi chiến thắng trên sân nhà vì quả phạt đền ở những phút cuối trận. Enzo Le Fee lập công giúp Sunderland có 1 điểm.
Newcastle United 2-2 Bournemouth
Bournemouth dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhờ bàn thắng của Marcus Tavernier và pha phản lưới của Malick Thiaw. Harvey Barnes thắp lại hy vọng cho Newcastle với pha rút ngắn tỷ số ở phút 37.
Dù không thể tạo ra nhiều cơ hội trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương, đội chủ nhà vẫn kịp gỡ hòa ở những phút cuối trận. Jacob Ramsey giữ lại 1 điểm cho Newcastle với trận hòa 2-2.
Ipswich Town 0-2 Liverpool
Sau 2 trận hòa, Liverpool giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Hàng công của đội bóng này vẫn duy trì hiệu suất 2 bàn mỗi trận nhưng điểm khác biệt là thủ môn Alisson Becker không thủng lưới lần nào. Alexander Isak ghi cả 2 bàn cho Liverpool trong trận đấu với Ipswich Town trên sân khách.●Ngoại Hạng AnhIpswich Town0-2LiverpoolKẾT THÚCIsak 6’,9’Thống kê trận đấu
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 3LỊCH THI ĐẤU VÒNG 3 NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027Thứ Bảy, 5/9/20262:00Sân Portman RoadIpswich TownVSLiverpool▶FPT Play18:30Sân St. James ParkNewcastleVSBourrnemouth▶FPT Play21:00Sân Gtech CommunityBrenfordVSSunderland▶FPT Play21:00Sân City GroundNottingham ForestVSTottenham▶FPT Play21:00Sân EtihadMan CityVSCoventry▶FPT Play21:00Sân Craven CottageFulhamVSCrystal Palace▶FPT Play21:00Sân American ExpressBrightonVSLeeds▶FPT Play23:30Sân MKMHull CityVSAston Villa▶FPT PlayChủ Nhật, ngày 6/9/202620:00Sân Hill DicksonEvertonVSMan Ụtd▶FPT Play22:30Sân EmiratesArsenalVSChelsea▶FPT Play
Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3, bảng xếp hạng mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 3 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
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