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Xuất bản ngày 06/09/2026 09:00 PM
Xuất bản ngày 06/09/2026 09:00 PM

Chịu thua siêu phẩm phút cuối, Man Utd hòa Everton 2-2

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Tối 6/9, Everton hòa Man Utd với tỷ số 2-2 trên sân Hill Dickinson ở Liverpool trong trận đấu thuộc vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh.

Manchester United đánh rơi chiến thắng trước Everton ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh. Bàn thắng đẹp mắt của Ainsley Maitland-Niles ở phút đá bù cuối cùng giúp Everton gỡ hòa 2-2.

Ngoại hạng Anh
Everton
2-2
Man Utd
George 83’
Maitland-Niles 90+6’
KẾT THÚC
Mbeumo 46’
Sesko 87’
Thống kê trận đấu
45%Kiểm soát bóng55%
18Sút14
6Sút trúng đích3
4Phạt góc3
3Thẻ vàng3
0Thẻ đỏ0

Man Utd nhập cuộc tích cực và suýt có bàn thắng khi Bruno Fernandes sút dội xà. Everton sau đó kéo trận đấu về thế giằng co.

Đội khách uy hiếp đối thủ bằng những pha lên bóng nhanh ở cánh trái. Trong khi đó, Everton hướng bóng đến vị trí của Thierno Barry.

Trong hiệp một, tỷ lệ kiểm soát bóng của 2 đội không chênh lệch đáng kể (47% - 53%). Số lượng và chất lượng cơ hội mà 2 đội tạo ra cũng ngang nhau. Nửa đầu trận đấu trôi qua mà không có nhiều diễn biến hấp dẫn.

Man Utd đánh rơi chiến thắng trước Everton. (Ảnh: Reuters)

Man Utd đánh rơi chiến thắng trước Everton. (Ảnh: Reuters)

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở pha tấn công đầu tiên trong hiệp 2. Bryan Mbeumo đột phá từ cánh phải vào trung lộ và tung ra cú sút hiểm hóc. Man Utd mở tỷ số.

Everton lập tức đẩy cao đội hình. Trong hiệp 2, đội chủ nhà tung ra 13 cú sút, 5 lần trúng đích - đều vượt trội so với các chỉ số của Man Utd.

Đội khách chơi chắc chắn, hạn chế được sự nguy hiểm của các pha dứt điểm từ đối thủ. Dù vậy, chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đúng lúc khoảng trống lộ ra, Everton có bàn gỡ hòa.

Cú sút rất mạnh vào góc gần của Tyrique George khiến những phút cuối trở nên hấp dẫn. Benjamin Sesko đưa Man Utd vượt lên sau đó chỉ vài phút.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang phút cuối cùng của thời gian bù giờ, Man Utd lại để đối thủ gỡ hòa. Ainsley Maitland-Niles thực hiện cú sút xa chạm một từ khoảng cách rất xa. Bóng đi thẳng vào góc cao khung thành, trong khi thủ môn Senne Lammens chỉ có thể đứng chôn chân.

Everton hòa Man Utd với tỷ số 2-2 và duy trì mạch bất bại. Trong khi đó, Man Utd chưa thẳng trận nào trên sân khách ở mùa giải này (hòa 1, thua 1).

Chịu thua siêu phẩm phút cuối, Man Utd hòa Everton 2-2 - 3
Everton
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Jordan Pickford
5,7
4
Jarrad Branthwaite
7,3
6
James Tarkowski
7,5
8
Kiernan Dewsbury-Hall
7,0
11
Thierno Barry
6,8
16
Vitaly Mykolenko
6,5
19
Tyrique George
7,6
22
Brennan Johnson
6,4
34
Merlin Rohl
6,6
37
James Garner
6,5
45
Harrison Armstrong
6,3
DỰ BỊ VÀO SÂN
2
Ainsley Maitland-Niles
7,2
10
Jack Grealish
6,9
30
Hayden Hackney
7,3
Chịu thua siêu phẩm phút cuối, Man Utd hòa Everton 2-2 - 4
Man Utd
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Senne Lammens
6,0
2
Diogo Dalot
5,6
5
Harry Maguire
7,0
6
Lisandro Martinez
7,2
8
Bruno Fernandes
6,4
9
Marcus Rashford
6,5
10
Matheus Cunha
6,3
18
Youri Tielemans
6,8
19
Bryan Mbeumo
6,6
23
Luke Shaw
7,7
37
Kobbie Mainoo
7,7
DỰ BỊ VÀO SÂN
3
Noussair Mazraoui
13
Patrick Dorgu
6,6
15
Leny Yoro
17
Andrey Santos
30
Benjamin Sesko
7,3

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

Tính đến hết trận Everton 2-2 Man Utd, thứ hạng các câu lạc bộ như sau.

BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027
XH
Đội
BT
BB
Đ
1
Manchester City
3
7
2
9
2
Hull City
3
3
0
7
3
Arsenal
2
4
0
6
4
Chelsea
2
7
5
6
5
Brentford
3
5
2
5
6
Liverpool
3
6
4
5
7
Newcastle
3
6
4
5
8
Everton
3
5
3
5
9
Leeds United
3
3
2
5
10
Brighton
3
8
5
4
11
Manchester United
3
7
6
4
12
Sunderland
3
3
3
4
13
Ipswich Town
3
4
8
3
14
Crystal Palace
3
4
8
3
15
Bournemouth
3
4
5
2
16
Nottingham Forest
3
2
3
2
17
Aston Villa
3
0
5
1
18
Tottenham
3
0
5
1
19
Fulham
3
4
7
0
20
Coventry City
3
0
5
0
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
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