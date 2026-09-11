Kyle Colonna nhập quốc tịch Việt Nam, lấy tên Lương Chí Khải

(VTC News) -

Theo quyết số 1455/QĐ-CTN ngày 29/8/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam với cầu thủ Kyle Nino Colonna. Trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Thể Công Viettel sinh ngày 2/8/1999 tại Mỹ. Sau khi nhập quốc tịch, Kyle Colonna lấy tên tiếng Việt là Lương Chí Khải.

Hồ sơ của Lương Chí Khải (Kyle Colonna) được gửi lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Trong những ngày tới, FIFA thực hiện quy trình xác minh tư cách thi đấu của cầu thủ này. Nếu FIFA xác nhận Lương Chí Khải đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, anh có thể được triệu tập vào đội hình tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Kyle Colonna có quốc tịch Việt Nam.

Trong hai mùa giải thi đấu ở Việt Nam, Kyle Colonna thi đấu tiến bộ dần theo thời gian. Anh thi đấu 17 trận cho Hà Nội FC ở năm đầu tiên và ra sân 14 lần cho Thể Công Viettel ở năm thứ hai tại V.League. Nhìn chung, Colonna vẫn là cái tên nổi bật nhờ sự ổn định và chắc chắn trong hệ thống phòng ngự mà huấn luyện viên Velizar Popov xây dựng.

Kyle sinh ra tại Danville, Mỹ. Ạnh có mẹ là người Việt Nam và bố là người Mỹ. Colonna trưởng thành từ bóng đá học đường, từng được ký hợp đồng chuyên nghiệp với New Mexico United.

Kyle Colonna cao 1m88, chơi ở vị trí trung vệ. Cầu thủ Việt kiều từng chơi bóng cho đội đại học San Diego State trong 4 năm (2018-2022), ra sân 69 lần và đảm nhiệm vai trò đội trưởng trong 2 năm. Thành tích ấn tượng nhất của Colonna tại hệ thống giải học đường Mỹ là cùng San Diego State lọt vào top 14 đội xuất sắc nhất toàn quốc năm 2022.

Đội tuyển Việt Nam sắp dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 9. Nhiều khả năng, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ triệu tập và trao cơ hội thêm cho một số cầu thủ Việt kiều có phong độ cao như Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết họ sẽ không giới hạn cả số lượng cầu thủ nhập tịch. HLV Kim Sang-sik được toàn quyền quyết định vấn đề nhân sự.