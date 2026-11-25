(VTC News) -

Ngày 24/11, tại làng đá Khuổi Ky, UBND xã Đàm Thủy (Cao Bằng) tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Trải nghiệm văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Tày Khuổi Ky”.

Người dân xóm Khuổi Ky và du khách trải nghiệm bện ghế nệm rơm.

Ngày hội tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục như: Pựt lằn, hát Then, Dá hai, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Những làn điệu dân ca, tiếng hát Then cùng các tiết mục biểu diễn dân gian góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách.

Du khách trải nghiệm đan các vật dụng hàng ngày.

Trong khuôn khổ ngày hội, du khách được trực tiếp tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như tung còn, lày cỏ và tìm hiểu, trải nghiệm nghề đan lát thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

Các hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị mà còn giúp du khách hiểu hơn về đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân địa phương.

Thông qua ngày hội, xã Đàm Thủy mong muốn góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Tày tại Khuổi Ky; đồng thời quảng bá hình ảnh làng đá cổ, con người và bản sắc văn hóa địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Sôi nổi phần thi in hoa văn bằng sáp ong lên vải tại xã Thành Công

Phần thi in hoa văn bằng sáp ong lên vải diễn ra sôi nổi.

Hưởng ứng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, xã Thành Công (Cao Bằng) đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ mang bản sắc địa phương giới thiệu đến du khách gần xa với nhiều hoạt động nổi bật như phần thi cuốn miến dong với sự tham gia của 6 hộ đến từ xóm Phia Đén và xóm Bản Chang.

Tại phần thi, các hộ đã thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng công đoạn cuốn miến, tạo nên những sợi miến đều, đẹp, góp phần tôn vinh làng nghề và quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chuỗi hoạt động nổi bật với phần thi in hoa văn bằng sáp ong với sự tham gia của 6 đội đến từ các xóm. Đây là nghề thủ công truyền thống độc đáo của đồng bào Dao Tiền ở Hoài Khao, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bằng sáp ong khoái và những dụng cụ truyền thống, các đội thi khéo léo tạo nên những họa tiết tinh xảo trên nền vải, thể hiện sự tỉ mỉ, kiên trì và nét đẹp văn hóa đặc trưng. Hoạt động góp phần tôn vinh, gìn giữ nghề truyền thống và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền tại Hoài Khao.

Trao giải phần thi cuốn miến dong.

Không khí ngày hội càng thêm sôi nổi với chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc của các câu lạc bộ đến từ 9 xóm như hát Then, đàn tính, hát giao duyên, múa, thổi sáo pí lè, đánh trống, chiêng đã mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật phong phú.

Đặc biệt, tiết mục múa ba ba (sán tổ) của đồng bào Dao đã để lại ấn tượng với những động tác mô phỏng quá trình tìm bắt, chế biến ba ba (rùa), gắn với nghi lễ cấp sắc truyền thống. Điệu múa thể hiện nét độc đáo trong nghệ thuật dân gian, đồng thời chứa đựng những giá trị tín ngưỡng, tâm linh và sự kết nối với thần linh, tổ tiên.

Cùng với đó, không gian trưng bày gian hàng của 9 xóm được bố trí phong phú, giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống và những sản vật đặc trưng của địa phương. Mỗi gian hàng mang một nét riêng, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và nét đẹp trong đời sống lao động, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc xã Thành Công.

Tại ngày hội, rất nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản vật đặc trưng của địa phương đến du khách, cùng với đó nhiều trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao được trình diễn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, quảng bá bản sắc văn hóa đến du khách và khơi dậy niềm tự hào trong cộng đồng.

Trải nghiệm “dệt thổ cẩm Luống Nọi” tại xóm Cốc Chủ, xã Hà Quảng

Tại chương trình, người dân bản địa trực tiếp đảm nhận vai trò thuyết minh, giới thiệu khái quát về mảnh đất xóm Cốc Chủ, bản sắc cộng đồng người Tày, cũng như lịch sử hình thành và ý nghĩa của xưởng dệt thổ cẩm Luống Nọi trong đời sống tinh thần của người dân.

Du khách và học sinh được tham gia chuỗi hoạt động dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, được tìm hiểu quy trình chuẩn bị nguyên liệu, nhuộm màu, mắc khung cửi; theo dõi trình diễn kỹ thuật dệt và thử sức với các công đoạn đưa thoi cơ bản; lồng ghép chuyên đề “Nghệ nhân kể chuyện hoa văn” và truyền nghề cho học sinh.

Dệt thổ cẩm Luống Nọi thu hút học sinh và người dân tham quan, trải nghiệm.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để số hóa di sản. Các câu chuyện về nghệ nhân, quy trình dệt và ý nghĩa hoa văn tiêu biểu đều được ghi hình, lưu trữ và tích hợp vào mã QR điểm đến.

Thông qua thao tác quét mã, du khách có thể dễ dàng tra cứu mọi thông tin về thời gian đón khách, sức chứa, quy ước tham quan, bảng giá dịch vụ - sản phẩm và đầu mối liên hệ. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật đồng bộ lên “Bản đồ văn hóa Cao Bằng” và các kênh thông tin điện tử của xã, tỉnh.