Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên đường ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Khoảng 16h ngày 28/2, chiếc ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 98F-X04.XX, bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Lương Văn Nắm, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, chủ phương tiện đang lái xe trên đường để về nhà thì phát hiện lửa bốc lên từ khu vực phía trước xe. Ngay sau đó, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng, việc xử lý ban đầu không mang lại hiệu quả.

Chiếc ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Lương Văn Nắm (Bắc Ninh), ngọn lửa bao trùm toàn bộ khoang xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao. (Ảnh cắt từ clip)

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ khoang nội thất chiếc xe. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực đã hỗ trợ di chuyển các phương tiện xung quanh, đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng để tránh cháy lan sang nhà dân và các tài sản lân cận.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Bắc Giang (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh) đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng tới hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai đội hình phun nước, khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực xung quanh.

Sau một thời gian tích cực chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, chiếc ô tô chỉ còn lại khung vỏ cháy đen, nhiều chi tiết bị biến dạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, hệ thống điện và dây dẫn trên các phương tiện, đặc biệt là ô tô, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Người dân cần chú ý bảo dưỡng định kỳ, kịp thời phát hiện và khắc phục các hư hỏng của hệ thống điện, nhiên liệu; đồng thời trang bị bình chữa cháy phù hợp trên xe và nắm vững kỹ năng xử lý tình huống ban đầu để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.