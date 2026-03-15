Cháy lớn tại căn hộ chung cư, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy

Khoảng 10h sáng 15/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một căn hộ thuộc block LB, chung cư Lexington 25 tầng nằm trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng, TP.HCM).

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen bao trùm căn phòng, tràn qua cửa sổ và bốc cao. Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà vang lên dồn dập. Ban quản lý nhanh chóng phát loa yêu cầu cư dân sơ tán khẩn cấp. Do thang máy bị ngắt để đảm bảo an toàn, hàng trăm người, trong đó có cả trẻ nhỏ, phải vội vã chạy bộ xuống mặt đất để thoát thân.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của tòa nhà nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa mini để cố gắng kiểm soát tình hình, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường để hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 10h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều đồ đạc và nội thất bên trong căn hộ bị hư hại.

Lực lượng chức năng phường Bình Trưng và Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.